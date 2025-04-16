Виной всему выходные, за которые Солнце произвело почти 40 выбросов массы

16 апреля 2025, 09:05, ИА Амител

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На Земле бушует очередная магнитная буря, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ученые предупреждали о ней заранее: в выходные на Солнце зафиксировали необычайно высокую вспышечную активность. Звезда произвела почти 40 выбросов, два из которых были особенно массивными. Ожидается, что буря будет не только серьезной по мощности, но и затяжной.

О том, насколько мощные геомагнитные удары ожидаются в ближайшие сутки и когда они утихнут, – в материале amic.ru.

1 Что за магнитная буря накрыла Землю 16 апреля 2025 года? Специалисты Лаборатории солнечной астрономии подробно разъяснили. В результате огромного количества вспышек, зафиксированных на выходных, Солнце выбросило в космос два больших скопления массы. "Выбросы протуберанцев являются одной из основных причин крупных магнитных бурь, так как благодаря большой массе протуберанцы способны оказывать довольно сильное ударное воздействие на магнитосферу планеты. [...] На данный момент отрыв и уход от Солнца в сторону Земли обоих волокон подтвержден наблюдениями и моделями. Солнечное вещество, согласно расчетам, придет к Земле в ночь с 15 на 16 апреля. Наиболее вероятным временем прихода считается 15-е число, около 22 часов по Москве", – говорилось в сообщении экспертов Данные ученых свидетельствуют о том, что геомагнитные удары уже начались . На ближайшие сутки магнитосфера Земли с высокой вероятностью останется возбужденной.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 16 апреля? Изначально ожидалось, что магнитная буря достигнет уровня G2, что свидетельствует о средней мощности. Но в актуальном прогнозе указано, что сила геомагнитных ударов на пике вплотную приблизится к 7 баллам. Это уже уровень G3, который классифицируется как "сильная буря".

3 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? Из прогноза следует, что магнитная буря, начавшаяся 16 апреля, точно продлится не меньше суток. Причем ее активность, судя по данным, будет то снижаться, то вновь резко нарастать. Вполне возможен и сценарий, что геомагнитные удары продолжат терзать Землю и в четверг, 17 апреля. Вероятность магнитной бури на этот день, по оценке Лаборатории, составляет внушительные 55%. Прогнозируется, что лишь после 18:00 в четверг магнитосфера Земли перейдет в спокойное состояние.