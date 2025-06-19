В течение суток магнитное поле планеты будет нестабильным

19 июня 2025, 13:15, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировали на Солнце мощную вспышку высшего уровня X. Известно, что такие явления чреваты возникновением магнитных бурь, которые оказывают негативное влияние на метеозависимых людей. Правда ли, что магнитосфера Земли будет неспокойной, и как долго это продлится – в материале amic.ru.

Правда ли, что 20 июня 2025 года Землю накроет магнитная буря?

Вероятность возникновения магнитной бури в течение дня равна 55%. Еще 25% позволяют полагать, что магнитосфера будет возбужденной. Вероятность спокойного дня ученые оценивают в 20%.

Насколько мощной будет магнитная буря 20 июня?

Возмущения в магнитосфере Земли начнутся уже с 06:00 по московскому времени. Уровень геомагнитных колебаний будет чуть выше четырех баллов. Однако с 09:00 на Земле начнется магнитная буря мощностью пять баллов, что позволяет классифицировать ее как слабую, уровня G1. Затем обстановка в магнитном поле планеты незначительно улучшится: с 12:00 до 15:00 мощность колебаний упадет примерно до 4,5 балла, после чего вновь станет спокойной.

Ожидаются ли магнитные бури до конца месяца?

Следующую волну геомагнитных возмущений прогнозируют с 24 по 28 июня. Так, 24 и 25 числа Землю накроют слабые магнитные бури класса G1, а с 26 по 28 июня колебания в магнитосфере планеты достигнут четырех баллов. Магнитных бурь в эти дни пока не прогнозируют, но метеопаты все же могут почувствовать себя хуже.

Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь?

Врачи заявляют, что сила влияния магнитных бурь на человеческий организм значительно преувеличена. Медики рекомендуют не раздувать из этого проблему и сосредоточиться на соблюдении режима дня. Так, нужно хорошо высыпаться, чаще бывать на свежем воздухе и двигаться, а также пить достаточное количество жидкости и не злоупотреблять жирной пищей. В таком случае организм не ощутит на себе воздействия бури.