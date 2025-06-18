Вспышку высшего уровня зарегистрировали на Солнце

Влияние этого события на Землю пока не подтверждено

18 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Солнце зарегистрировали вспышку высшего уровня X, сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Предварительный балл события – X1.2. Максимум вспышки наблюдался в 00:49 по московскому времени", – указали ученые.

Взрыв случился в зоне максимального влияния на Землю – в той же активной области, в которой 15 и 16 июня наблюдались две самые крупные вспышки июня уровня M8.4 и 6.3. Эти явления сопровождались выбросами массы, но прошли выше плоскости планет и не задели Землю. Если магнитное поле Солнца за двое суток сильно не изменилось, то новый выброс также может пройти мимо Земли.

Однако пока факт выброса даже не подтвержден.

Ранее терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, кто сильнее всего подвержен влиянию магнитных бурь.