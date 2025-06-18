Вспышку высшего уровня зарегистрировали на Солнце
Влияние этого события на Землю пока не подтверждено
18 июня 2025, 16:40, ИА Амител
На Солнце зарегистрировали вспышку высшего уровня X, сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Предварительный балл события – X1.2. Максимум вспышки наблюдался в 00:49 по московскому времени", – указали ученые.
Взрыв случился в зоне максимального влияния на Землю – в той же активной области, в которой 15 и 16 июня наблюдались две самые крупные вспышки июня уровня M8.4 и 6.3. Эти явления сопровождались выбросами массы, но прошли выше плоскости планет и не задели Землю. Если магнитное поле Солнца за двое суток сильно не изменилось, то новый выброс также может пройти мимо Земли.
Однако пока факт выброса даже не подтвержден.
Ранее терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, кто сильнее всего подвержен влиянию магнитных бурь.
17:07:51 18-06-2025
я тут на орбите сижу, приборы - никаких возмущений, как обычно шуршит 2-4 балла, это естественный фон. видно "летит" облако, но неплотное, к 20 июня будет баллов 5, это тоже мало очень
13:54:35 19-06-2025
каждую неделю новость о том , что на солнце максимальный выброс , вспышки максимального уровня. Может если эти вспышки регулярны, то это нормальный выброс? Ничего же не происходит у нас глобального....