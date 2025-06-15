В течение трех дней магнитное поле планеты будет нестабильным

15 июня 2025, 18:15, ИА Амител

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15 июня ученые заметили на Солнце признаки роста активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ближайшие дни возможны сильные вспышки. Известно, что такие явления чреваты возникновением магнитных бурь, которые негативно влияют на метеозависимых людей. Правда ли, что магнитосфера Земли будет неспокойной в течение трех суток, и как уберечь себя от неблагоприятного воздействия космической погоды – в материале amic.ru.

Правда ли, что на Земле будут бушевать магнитные бури с 15 по 17 июня 2025 года?

Это вполне возможно. Согласно прогнозам специалистов, геомагнитные возмущения будут терзать Землю в течение трех дней. Так, 15 июня вероятность магнитной бури достигает 51%, а 16 июня – 61%. Однако 17 июня шанс ее возникновения значительно упадет и составит 31%.

Насколько мощными будут магнитные бури с 15 по 17 июня?

Пик геомагнитной активности уже прошел. Максимальную мощность магнитной бури 15 июня зафиксировали на уровне G2 (6 баллов), что характеризует ее как среднюю.

Однако вспышки в магнитном поле Земли продолжатся: 16 июня с 03:00 до 06:00, а также с 21:00 до 00:00 метеопаты могут столкнуться с плохим самочувствием – на Земле начнутся геомагнитные возмущения, близкие к слабой буре класса G1.

17 июня возмущения пойдут на спад: с 00:00 до 03:00 по московскому времени они будут близки к пяти баллам, а с 03:00 до 06:00 едва превысят четыре балла. После этого до конца дня магнитосфера Земли будет спокойной.

Будут ли еще магнитные бури до конца июня?

Новую череду возмущений в космической погоде прогнозируют с 24 по 28 июня. В этот период колебания будут слабыми: 24 и 25 июня они составят пять баллов, а с 26 по 28 июня – четыре балла.

Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь?

Со слов врачей, сила влияния магнитных бурь на человеческий организм сильно преувеличена. Медики советуют не раздувать из этого проблему и сосредоточиться на режиме дня: нужно хорошо высыпаться, пить достаточное количество жидкости и не злоупотреблять жирной пищей, а также чаще бывать на свежем воздухе и двигаться. Тогда ваш организм не ощутит на себе воздействия магнитной бури.