Что за мощные магнитные бури могут накрыть Землю с 15 по 17 июня?
В течение трех дней магнитное поле планеты будет нестабильным
15 июня 2025, 18:15, ИА Амител
15 июня ученые заметили на Солнце признаки роста активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ближайшие дни возможны сильные вспышки. Известно, что такие явления чреваты возникновением магнитных бурь, которые негативно влияют на метеозависимых людей. Правда ли, что магнитосфера Земли будет неспокойной в течение трех суток, и как уберечь себя от неблагоприятного воздействия космической погоды – в материале amic.ru.
Правда ли, что на Земле будут бушевать магнитные бури с 15 по 17 июня 2025 года?
Это вполне возможно. Согласно прогнозам специалистов, геомагнитные возмущения будут терзать Землю в течение трех дней. Так, 15 июня вероятность магнитной бури достигает 51%, а 16 июня – 61%. Однако 17 июня шанс ее возникновения значительно упадет и составит 31%.
Насколько мощными будут магнитные бури с 15 по 17 июня?
Пик геомагнитной активности уже прошел. Максимальную мощность магнитной бури 15 июня зафиксировали на уровне G2 (6 баллов), что характеризует ее как среднюю.
Однако вспышки в магнитном поле Земли продолжатся: 16 июня с 03:00 до 06:00, а также с 21:00 до 00:00 метеопаты могут столкнуться с плохим самочувствием – на Земле начнутся геомагнитные возмущения, близкие к слабой буре класса G1.
17 июня возмущения пойдут на спад: с 00:00 до 03:00 по московскому времени они будут близки к пяти баллам, а с 03:00 до 06:00 едва превысят четыре балла. После этого до конца дня магнитосфера Земли будет спокойной.
Будут ли еще магнитные бури до конца июня?
Новую череду возмущений в космической погоде прогнозируют с 24 по 28 июня. В этот период колебания будут слабыми: 24 и 25 июня они составят пять баллов, а с 26 по 28 июня – четыре балла.
Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь?
Со слов врачей, сила влияния магнитных бурь на человеческий организм сильно преувеличена. Медики советуют не раздувать из этого проблему и сосредоточиться на режиме дня: нужно хорошо высыпаться, пить достаточное количество жидкости и не злоупотреблять жирной пищей, а также чаще бывать на свежем воздухе и двигаться. Тогда ваш организм не ощутит на себе воздействия магнитной бури.
10:41:38 16-06-2025
Ппц а откуда тогда у меня , не с того не с сего начинает кружится голова, мушки в глазах, и плохое эмоциональное состояние.... Открываю сразу календарь бурь и оказывается ООООО сегодня буря😂😂😂😂ничего смешного и очень страшно, раньше такого не было
03:49:41 17-06-2025
Зарина (10:41:38 16-06-2025) Ппц а откуда тогда у меня , не с того не с сего начинает кру... Вы правы,сейчас все меняется.Сегодня,16.06.Я это ощутила на себе.Весь день через жопу.Люди как сумасшедшие.Водители вздрюченные.Космос очень влияет на живые организмы.Я это ощущаю.Иногда сильные головные боли бывают.На обезболе в эти дни и много пью воды.
11:04:35 16-06-2025
"Со слов врачей, сила влияния магнитных бурь на человеческий организм сильно преувеличена" - искренне желаю этим врачам почувствовать на себе магнитные бури.
17:02:14 16-06-2025
пипц даже я в 41 почувствовал головокружение как пьяный хожу...думал мне крышка.
17:25:36 16-06-2025
Чувствую себя очень плохо ☹️
18:59:36 16-06-2025
Второй день держится высокое давление, никакие препараты не снижают его, сильно кружится голова, слабость, лежу целый день в постели , встать не могу. Неужели так действует магнитные бури?
03:50:28 17-06-2025
Елена (18:59:36 16-06-2025) Второй день держится высокое давление, никакие препараты не ... Да!Подтверждаю.
19:51:46 16-06-2025
Всем привет у кого сегодня давление есть у меня сегодня давление мучает из за магнитных бурь может подняться давление
23:24:23 16-06-2025
Мурад (19:51:46 16-06-2025) Всем привет у кого сегодня давление есть у меня сегодня давл... У меня со вчерашнего дня давление повышено, башня просто разрывается- боль дикая просто, и препараты не помогают🙄Ещё и тошнит жутко… вот это трэш , конечно, как пережить эти дни? А ведь ещё и работать надо…
04:27:34 18-06-2025
БУСИНКА 🥰 (23:24:23 16-06-2025) У меня со вчерашнего дня давление повышено, башня просто раз... Наступило 18.06 а голова не успокаивается, боль адская, тошнота, кажется голова взорвется и такая хрень началась после вакцинации и перенесенного Ковида, я стала просто умирать при магнитных бурях.
19:55:11 16-06-2025
Погода показывает как будто вообще нету магнитных бурь
21:26:51 16-06-2025
Сердечко жмёт и тоска давит
01:19:18 17-06-2025
Бури магнитные очень стала чувствовать. Голова кружится, давление падает. Сейчас например 92/44, пульс 74.
03:15:01 17-06-2025
Вообще я невротик, для меня маг бури это дополнительный стресс! Переношу тяжеловато. И по возможности в кровати не лежу., хотя состояние ужасное! Всем спокойствия и терпения!
06:37:53 17-06-2025
Солнышко (03:15:01 17-06-2025) Вообще я невротик, для меня маг бури это дополнительный стре...
Невротик? А зря...
04:47:43 17-06-2025
Голова кружилась к вечеру 16.06. и тошнить стало. Это ппц, товарищи. А мне 43 всего годочков.. Отплясываю на сцене только так! А сегодня - это треш... Всего-то 5-балльная буря...
06:34:16 17-06-2025
Девчонки, ваши головокружения от недостатка витамина "секс" :)
09:54:40 17-06-2025
У кого-нибудь бывало, что на магнитную бурю поднималась температура? Второй раз уже такое. Сначала головокружение, тошнота, боль, а потом температура до 37,5-38 поднимается
15:16:18 17-06-2025
16.05.25
Пришёл домой с работы просто прилег и стала давить под макушкой головы переходя в задние стенки глаз, переворачиваешься и голова кружится. В итоге проспал с 18:00 до утра. Уже не первый раз такое, состояние овоща чуть ли не через день. Раньше не было такого.