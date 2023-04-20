Что за новый подход использует Tele2 в корпоративном обучении сотрудников

Компания внедрила технологии big data

20 апреля 2023, 15:10, ИА Амител 4CQwVszH9pSaKxk4pgw

Офис "Теле2" / Фото: пресс-служба компании

Tele2 запускает рекомендательный сервис для корпоративного обучения сотрудников. Эта система для решения внутренних задач команды, которая помогает выбирать наиболее релевантный учебный материал более чем из 300 курсов на корпоративной образовательной платформе.

В 2022 году в Tele2 изменили подход к обучению – перешли от планирования курсов и тренингов на весь календарный год к ситуативному выбору под конкретные профессиональные задачи.

Компания трансформировала традиционный каталог обучения в формат маркетплейса, который более удобен и доступен для сотрудников. В результате изменений завершаемость онлайн-тренингов по итогам 2022 года выросла в среднем на 91%.

Кроме того, в Tele2 разработали рекомендательный сервис, который специалисты big data* Tele2 проверили на реальных сотрудниках, разделив пользователей учебного портала на две группы:

Сотрудники, которые уже успели пройти минимум два курса, помимо обязательного обучения. Рекомендательный сервис анализирует их предпочтения и выбор коллег и выдаёт подборку курсов, потенциально интересных для пользователя. Сотрудники, которые активно не взаимодействовали с платформой или прошли только вводные курсы. Они получили набор с предложениями: новинки, популярный контент и то, что проходили коллеги по функции.

Обе группы всего за три месяца стали больше учиться и завершать курсы на 6% чаще, чем их коллеги, которым подборка не приходила. Теперь все сотрудники будут получать персональные рекомендации на рабочую почту один раз в месяц.

"Мы стремимся к персонализации HR-продуктов – на это ориентированы все корпоративные системы, которые мы внедряем внутри компании. Рекомендательный сервис поможет нашей команде сориентироваться в обучении и расширить горизонты, ведь это возможность обратить внимание на определённый контент даже до того, как пользователь окончательно сформулирует для себя потребность в нём. Корпоративное обучение – важная часть нашей заботы о сотрудниках, которая напрямую влияет на вовлечённость персонала и, как следствие, на наши бизнес-показатели", – говорит заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова.*big data ("биг дата") – от англ. большие данные.

Tele2

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