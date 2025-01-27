В институте имени Гамалеи уже рассказали, когда препарат получит разрешение и попадет к пациентам

27 января 2025, 15:15, ИА Амител

Шприц, вакцинация / Фото: amic.ru

Разработка вакцины от рака, которую ведут в России уже несколько лет, находится на очень продвинутой стадии. Об этом РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Учреждение работает над одним из вариантов лекарства и уже готовится получить разрешение применять ее для людей.

О том, как работает онковакцина, от каких видов рака она может помочь и когда ее начнут использовать, – в материале amic.ru.

1 Что за вакцину от рака разрабатывают в России? Активные разработки идут уже более трех лет – их ведут специализированные институты страны. Важную роль в прогрессе ученых сыграла пандемия ковида – многие наработки по коронавирусным вакцинам применяют и в новом препарате. Как сообщила в ходе ноябрьской встречи с Владимиром Путиным глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, сейчас над созданием онковакцин трудятся многие страны. Вариантов тоже много: препараты на наночастицах, векторные вакцины, мРНК-вакцины. В России сосредоточились на мРНК-разновидности. Работу по созданию вакцины ведут три больших учреждения: НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, НМИЦ онкологии им. Блохина и Московский научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена. Как рассказала президенту Скворцова, отечественные исследователи на доклиническом этапе получили впечатляющие результаты. Например, тесты на животных с аденокарциномой кишечника привели к сокращению объема опухоли на 80%. "Животные не умирают при введении препарата, а продолжают жить, и есть возможность контролировать заболевание", – цитирует РИА Новости Веронику Скворцову. Теперь ученые готовы приступить к клиническим испытаниям и ждут получения разрешения.

2 Когда онковакцинами начнут лечить пациентов? По словам Александра Гинцбурга, первые пациенты начнут получать вакцину в сентябре 2025 года. По крайней мере, такие предварительные планы составили в институте. "Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей", – сказал он в беседе с РИА Новости

3 Правда ли, что после вакцинации человек получит иммунитет от рака? Нет. Разрабатываемый препарат работает совсем не так, как привычные нам вакцины. Применять новое лекарство будут только для пациентов, которым уже поставили онкологический диагноз. Еще один вариант – люди, совсем недавно прошедшие курс лечения от рака.

4 Как работает онковакцина? Препараты будут стимулировать иммунную систему пациента таким образом, чтобы организм сам активно начинал борьбу с раковыми клетками. В этом и главная сложность – чтобы "научить" иммунную систему бороться против определенного рака, нужны будут специальные антигены. Так что вакцина будет персонализированной – ее будут изготавливать специально для каждого конкретного пациента. В процессе будет активно задействован искусственный интеллект: он должен проанализировать данные о пациенте и его болезни и выдать правильные параметры для изготовления вакцины.

5 От каких видов рака может помочь специальная вакцина? Пока конкретного списка нет. Разработка еще не закончена. Сейчас главный приоритет ученых – меланома. Это поверхностная опухоль, поэтому медикам гораздо проще будет отследить эффект от новой вакцины. Но у исследователей уже есть планы на будущее: ожидается, что вакцину можно будет применять при раке легких, почки и желудочно-кишечного тракта.