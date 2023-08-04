Что за проект "Лица Героев" запускают в школах Барнаула?

Его посвятят военным, спортсменам, деятелям науки и культуры

04 августа 2023, 13:00, ИА Амител

Дмитрий Петренко, Марат Галиев и Марина Понкрашева / Фото: пресс-служба "Единой России"

К началу учебного года художники распишут стены в лицее № 3 и гимназии № 131 в Барнауле. Это сделают в рамках реализации патриотического проекта "Лица Героев", который запускает региональное отделение "Единой России" вместе с Союзом художников Алтайского края.

Как это будет, недавно обсудили региональный координатор партпроекта "Новая школа", депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева, председатель Союза художников Алтайского края Дмитрий Петренко и заместитель директора по воспитательной работе лицея № 3 Марат Галиев.

Сейчас в лицее № 3 завершается капитальный ремонт по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". Кстати, его реализацию также инициировала партия. Скоро художник распишет стену в Центре детских инициатив, он откроется в лицее № 3 после ремонта.

"Проект "Лица Героев" – новое направление нашей работы, тесно связанное с обновлением школ и "Партой Героя". В прошлом году в городах и селах Алтайского края по федеральной программе модернизации школьных систем образования были отремонтированы 33 школы, в этом году ремонтируются еще 27. Открываются новые школы. Мы готовы в перспективе выйти за пределы Барнаула и заполнить пустующие стены изображениями героев нашей страны", – сказала Марина Понкрашева.

Суть проекта в том, чтобы показать историю не только через учебники. Вся окружающая обстановка в школе должна способствовать развитию интереса ребенка к изучению истории своей страны, уверены в партии. Рисовать будут не только военных, но и спортсменов, видных деятелей науки и искусства. Изображения героев разместят в классах, школьных музеях, коридорах, на фасадах школ и спортивных учреждений.