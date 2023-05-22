Что за реестр нуждающихся появится в России и как он будет работать?
Реестр нуждающихся позволит отслеживать уровень бедности в стране и оказывать адресную поддержку населения
22 мая 2023, 15:51, Анастасия Бичакова
Уровень бедности в России падает, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом власти не сдают позиции и хотят вести учёт малоимущих граждан – так что с 1 января 2024 года должен заработать специальный реестр нуждающихся.
Как будет работать сервис и какую информацию в него хотят вносить – в материале amic.ru.
Зачем нужен реестр нуждающихся?
Чтобы следить за уровнем бедности в России и оказывать адресную помощь нуждающимся.
"Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, – это реестр нуждающихся граждан", – отметила Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда.
Как будет работать реестр нуждающихся?
Как именно будет работать реестр нуждающихся и на какой платформе его создадут, неизвестно.
Какие данные будут вносить в реестр?
В реестр будут вносить актуальные сведения о нуждающихся россиянах. Однако какие именно – тоже неизвестно.
При этом уточняется, что их будут сверять с данными Росстата.
Планируется, что все меры, связанные с формированием реестра нуждающихся, помогут значительно снизить уровень бедности в России.
А какой сейчас уровень бедности?
Разный. По словам Татьяны Голиковой, уровень бедности зависит от региона. В Санкт-Петербурге он составляет 4,5%, а, к примеру, в Ингушетии – 30%.
Средний уровень бедности в России – 9,8%.
17:33:18 22-05-2023
Все малоимущие должны быть в базе соцзащиты, зачем дополнительный реестр, бюрократический аппарат разрастается, помощь можно увеличить через соцзащиту.
18:05:39 22-05-2023
Все верно, уровень бедности в России падает, поэтому нуждающихся все труднее найти! Для того и нужен реестр, чтобы внести их туда и охранять на государственном уровне, как редкие виды животных из Красной книги. Иначе через несколько лет их совсем не останется.
20:41:48 22-05-2023
Гость (18:05:39 22-05-2023) Все верно, уровень бедности в России падает, поэтому нуждающ... Смеющиеся смайлы.