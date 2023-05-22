Реестр нуждающихся позволит отслеживать уровень бедности в стране и оказывать адресную поддержку населения

22 мая 2023, 15:51, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Уровень бедности в России падает, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом власти не сдают позиции и хотят вести учёт малоимущих граждан – так что с 1 января 2024 года должен заработать специальный реестр нуждающихся.

Как будет работать сервис и какую информацию в него хотят вносить – в материале amic.ru.

Зачем нужен реестр нуждающихся?

Чтобы следить за уровнем бедности в России и оказывать адресную помощь нуждающимся.

"Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, – это реестр нуждающихся граждан", – отметила Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда.

Как будет работать реестр нуждающихся?

Как именно будет работать реестр нуждающихся и на какой платформе его создадут, неизвестно.

Какие данные будут вносить в реестр?

В реестр будут вносить актуальные сведения о нуждающихся россиянах. Однако какие именно – тоже неизвестно.

При этом уточняется, что их будут сверять с данными Росстата.

Планируется, что все меры, связанные с формированием реестра нуждающихся, помогут значительно снизить уровень бедности в России.

А какой сейчас уровень бедности?

Разный. По словам Татьяны Голиковой, уровень бедности зависит от региона. В Санкт-Петербурге он составляет 4,5%, а, к примеру, в Ингушетии – 30%.

Средний уровень бедности в России – 9,8%.