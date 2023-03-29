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Голикова: 3,6 млн граждан России вышли из категории бедности

Всего за период с 2017 по 2022 год рост реальных зарплат составит 22%

29 марта 2023, 19:33, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 млн граждан РФ вышли из категории бедности за пять лет. Как сообщает ТАСС, об этом она сказала на совещании президента России с членами правительства.

"За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 млн наших граждан", – заявила она. 

Она также добавила, что в России ожидается устойчивый рост зарплат и реальных доходов населения с учётом мер, которые примут в этом году. Всего за период с 2017 по 2022 год рост реальных зарплат составит 22%. 

Вице-премьер также отметила, что среднедушевой доход в России в 2022 году вырос на 12,4% – сейчас он составляет 45 272 рубля.

Напомним, что в ходе совещания Владимир Путин отметил увеличение реальных зарплат, хоть темпы роста пока и остаются скромными. По его словам, динамика доходов граждан является главным индикатором развития экономики. Зарплаты и реальные располагаемые доходы начали расти, хоть пока цифры и небольшие.

Комментарии 15

  • из бедности вышли 3,6 млн наших граждан - насовсем..... Наверное ,умерли....
    29 марта, Гость   Ответить
  • Вышли из категории бедности и вошли в категорию нищета)
    29 марта, Гость   Ответить
  • *из бедности вышли 3,6 млн*, а сколько зашли?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Вышли то вышли, куда потом вошли: в нищету?
    29 марта, Гость   Ответить
  • с каждым днем жизнь становится все лучше и веселее
    29 марта, Гость   Ответить
  • А голикова-молодец! Умеет рассмешить...
    30 марта, Гость   Ответить
  • До дна скатились.
    30 марта, Гость   Ответить
  • пусть хотя бы свой сайт "работа в России" откроют и посмотрят предложения по оплате, сказочники
    30 марта, Гость   Ответить
  • Цирк уехал, а она почему-то осталась?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Я не разделяю тех кто топит за тему какие мы все бедные, перебиваемся с воды на сухари, судя и по средней стоимости авто на дорогах их количеству во дворах, плотному кольцу коттеджных поселков вокруг городу, да даже обилию частных клиник и спортзалов. Речь идёт скорее об усугубляющемуся расслоению по доходам как в частном секторе так и в бюджетном между начальниками и работниками. Адекватнее смотреть не среднюю, а медианную зп, а лучше учитывать не только доходы но и расходы.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Вывести граждан из категории бедности очень просто- понизить планку оценки. И вауля - граждане уже имеют достойных доход в 12794 руб на человека в месяц. Разумеется на эти деньги можно достойно жить с учетом расходов на коммунальные услуги, платную медицинскую помощь, покупку путевки в Белокуриху, походы в цирки, в театры, на концерты. А жизнь то и вправду налаживается!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Машин много, потому общественный транспорт докатился до дна! на чем ездить на работу? вот и покупает народ авто, в долг и т.п.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Если авто в долг, значит помимо прежних расходов на воду и хлеб, появился ежемесячный платеж банкирам года на 3, и скорей всего не малый. Значит есть резервы у людей, и это явно не относится к понятию бедность.
    30 марта, Гость   Ответить
  • верно подметили машины очень дорогие москвич и тот от 2 миллионов
    30 марта, Гость   Ответить
  • Вранье. 85% граждан причем работающих нищие по стандартам ООН и должны получать пособие.
    31 марта, Гость   Ответить
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