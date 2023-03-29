Голикова: 3,6 млн граждан России вышли из категории бедности

Всего за период с 2017 по 2022 год рост реальных зарплат составит 22%

29 марта 2023, 19:33, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 млн граждан РФ вышли из категории бедности за пять лет. Как сообщает ТАСС, об этом она сказала на совещании президента России с членами правительства.

"За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 млн наших граждан", – заявила она.

Она также добавила, что в России ожидается устойчивый рост зарплат и реальных доходов населения с учётом мер, которые примут в этом году. Всего за период с 2017 по 2022 год рост реальных зарплат составит 22%.

Вице-премьер также отметила, что среднедушевой доход в России в 2022 году вырос на 12,4% – сейчас он составляет 45 272 рубля.

Напомним, что в ходе совещания Владимир Путин отметил увеличение реальных зарплат, хоть темпы роста пока и остаются скромными. По его словам, динамика доходов граждан является главным индикатором развития экономики. Зарплаты и реальные располагаемые доходы начали расти, хоть пока цифры и небольшие.