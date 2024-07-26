Что за сбой случился в работе Telegram и почему мессенджер стал очень плохо работать?
Российские пользователи жалуются на то, что сообщения перестали отправляться
26 июля 2024, 11:18, ИА Амител
Telegram на смартфоне / Фото: pixabay.com
Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram. Утром 26 июля приложение начало работать очень плохо: чаты долго загружаются, а сообщения отправляются с большим трудом.
О том, что за сбой произошел в работе Telegram, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в работе Telegram 26 июля произошел сбой?
Правда. Утром 26 июля появилось огромное количество жалоб на работу приложения. По данным сервиса Downdetector.su, который отслеживает работу сайтов и приложений, сбои начались примерно в 6 часов утра по московскому времени. Если обычно жалобы единичны, то сейчас их поступают сотни.
2
Что именно перестало работать в Telegram?
Пользователи сообщают, что приложение очень плохо загружается как в десктопной, так и в мобильной версии. По их словам, сообщения отправляются и прогружаются очень плохо. При попытках перезагрузить страницу появляются статусы "Обновление" или "Соединение", но после этого ничего не меняется.
3
Где больше всего жалуются на сбой в Telegram?
Сбои отмечаются только на территории РФ. Больше всего жалоб поступает из Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области, Кузбасса и Москвы.
4
В чем причина сбоя Telegram 26 июля?
Неизвестно. Никаких официальных сообщений о том, почему Telegram стал плохо работать, пока не поступало.
5
Когда Telegram начнет нормально работать?
Тоже неизвестно. Поскольку в Telegram пока никак не прокомментировали сбой, нет и информации о том, когда он будет устранен.
11:23:10 26-07-2024
Окончательно дебилами стали, только в свои тамагочи втыкаете... Даже уже разговаривать будете фразочками из тик-тока..
11:34:40 26-07-2024
Гость (11:23:10 26-07-2024) Окончательно дебилами стали, только в свои тамагочи втыкаете... Вам в результате и поговорить не с кем, что ли?😁
11:38:08 26-07-2024
Гость (11:23:10 26-07-2024) Окончательно дебилами стали, только в свои тамагочи втыкаете... Читаешь и пишешь тут, чем отличаешься от дебилов втыкающих в тамагочи?
11:59:02 26-07-2024
Гость (11:38:08 26-07-2024) Читаешь и пишешь тут, чем отличаешься от дебилов втыкающих в... Я это делаю между делом, на компьютере с монитором 24'' HD в удобном кресле, а дебилоиды это делают согнувшись, в транспорте, пока на работу едут, за рулём, на рабочем месте и, что важно- всё это делается на смартфоне, массово пересылается и комментируется любая тупая картинка или кретинский ролик.
12:15:55 26-07-2024
Гость (11:59:02 26-07-2024) Я это делаю между делом, на компьютере с монитором 24'' HD в... Ну так и "дебилы" это делают, как и вы, "между делом". Просто не у всех дела связаны с мониторингом интернет-сайтов, как у вас. 😆
11:26:34 26-07-2024
Так он же, вроде, запрещён?
11:31:32 26-07-2024
Кхм... (11:26:34 26-07-2024) Так он же, вроде, запрещён?... Ну его попытались заблокировать, не смогли, и махнули рукой) Так и живем.
11:38:05 26-07-2024
Кхм... (11:26:34 26-07-2024) Так он же, вроде, запрещён?... Условно запрещён, а по факту нет.
11:30:55 26-07-2024
О, а вот сама Телега пишет - "Попытки российских властей протестировать замедление YouTube обернулись чередой интернет-сбоев, которая затронула крупнейшие банки, соцсети и систему платежей ЦБ. В четверг российские пользователи жалуются на сложности с доступом к банковским приложениям, соцсетям VK и Discord, а также проблемы у мобильного оператора МТС, следует из данных Downdetector. Кроме того, легла Система быстрых платежей (СБП) Центробанка, через которую граждане могут совершать переводы без комиссий по номеру телефона; со сбоями работает приложение «Пятерочки»." Собственно, лично у меня сомнений и не было, что в попытках замедлить одно уронят совсем другое)
12:17:40 26-07-2024
Гость (11:30:55 26-07-2024) О, а вот сама Телега пишет - "Попытки российских властей про... Похоже, и впрямь, плюнут и отключат весь и-нет.
12:28:42 26-07-2024
Кхм... (12:17:40 26-07-2024) Похоже, и впрямь, плюнут и отключат весь и-нет.... Вы себе как это представляете?) Давайте начнем с того, что все кассы в магазинах отправляют данные в налоговую через тот самый и-нет. Вся отчетность в налоговую идет в основном в электронном виде, и не только в налоговую - по ткс. Госуслуги - это интернет. Банк-клиент - это интернет. Да вся банковская система, собственно) Любая база данных без интернета теряет смысл. Не, можно, конечно и отключить. Но это примерно так же "эффективно", как запрет работы для женщин. Встанет все и сразу.
13:43:37 26-07-2024
Гость (11:30:55 26-07-2024) О, а вот сама Телега пишет - "Попытки российских властей про... а где Телега пишет? дайте ссылку, пожалуйста
11:34:21 26-07-2024
Тексты и картинки загружаются, видео практически не грузится.
12:01:00 26-07-2024
Гость (11:34:21 26-07-2024) Тексты и картинки загружаются, видео практически не грузится... Надо срочно вскрыть себе вены, что за жизнь без видосиков..
14:06:36 26-07-2024
Гость (12:01:00 26-07-2024) Надо срочно вскрыть себе вены, что за жизнь без видосиков..... К хорошему привыкается быстрее, чем к плохому. Смотрю новости на канале Минобороны России, а там много видеоматериалов.
15:10:57 26-07-2024
Гость (11:34:21 26-07-2024) Тексты и картинки загружаются, видео практически не грузится... с впн работает, г. Абакана
13:12:42 26-07-2024
у вас тоже щас не работает?
13:47:06 26-07-2024
Подключил ВПН, полет нормальный. Видимо дело не в сбое...
14:10:18 26-07-2024
Сбой вижу только на территории Росии. Через ТОР - нормально.
15:05:27 26-07-2024
надеюсь этот сбой скоро пройдёт, то тг с компа не открывается
16:00:38 26-07-2024
Гость (11:38:08 26-07-2024) Читаешь и пишешь тут, чем отличаешься от дебилов втыкающих в... Так ты тоже читаешь и пишешь тут, чем "ты" отличаешься от других дибилов?
23:53:35 26-07-2024
РКН как обычно, в попытках замедлить ютуб положил кучу сервисом. В принципе оно и понятно, ни один уважающий себя айтишник туда бы не пошёл работать.