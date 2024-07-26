Российские пользователи жалуются на то, что сообщения перестали отправляться

26 июля 2024, 11:18, ИА Амител

Telegram на смартфоне / Фото: pixabay.com

Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram. Утром 26 июля приложение начало работать очень плохо: чаты долго загружаются, а сообщения отправляются с большим трудом.

О том, что за сбой произошел в работе Telegram, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в работе Telegram 26 июля произошел сбой? Правда. Утром 26 июля появилось огромное количество жалоб на работу приложения. По данным сервиса Downdetector.su , который отслеживает работу сайтов и приложений, сбои начались примерно в 6 часов утра по московскому времени. Если обычно жалобы единичны, то сейчас их поступают сотни. Сбои в работе Telegram 26 июля / Фото: скриншот с сайта Downdetector.su

2 Что именно перестало работать в Telegram? Пользователи сообщают, что приложение очень плохо загружается как в десктопной, так и в мобильной версии. По их словам, сообщения отправляются и прогружаются очень плохо. При попытках перезагрузить страницу появляются статусы "Обновление" или "Соединение", но после этого ничего не меняется.

3 Где больше всего жалуются на сбой в Telegram? Сбои отмечаются только на территории РФ. Больше всего жалоб поступает из Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области, Кузбасса и Москвы.

4 В чем причина сбоя Telegram 26 июля? Неизвестно. Никаких официальных сообщений о том, почему Telegram стал плохо работать, пока не поступало.