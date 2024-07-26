В Госдуме допустили полную блокировку YouTube в России

Но пока стоит вопрос только о замедлении работы сайта

26 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Логотип YouTube / Фото: unsplash.com

Власти могут заблокировать YouTube в России, если сайт не выплатит штрафы и не вернет россиянам удаленные аккаунты. Но о полной блокировке говорить еще рано, сказал news.ru зампред IT-комитета Госдумы Олег Матвейчев.

По его словам, сейчас стоит вопрос только о замедлении работы платформы.

"Если они выплатят штрафы и вернут все удаленные аккаунты, то есть начнут быть нейтральной платформой, а не информационным оружием, то тогда и замедление работы прекратится. Но если они и дальше продолжат свои вражеские действия, тогда может дойти и до блокировки", – рассказал парламентарий.

25 июля председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%. По его словам, "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации YouTube.

Причем перед этим "Ростелеком" зафиксировал ухудшение качества видео на YouTube в России, а также отметил рост жалоб пользователей на качество работы сервиса. Причина в том, что Google с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования на территории страны.