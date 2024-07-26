В Госдуме допустили полную блокировку YouTube в России
Но пока стоит вопрос только о замедлении работы сайта
26 июля 2024, 10:45, ИА Амител
Власти могут заблокировать YouTube в России, если сайт не выплатит штрафы и не вернет россиянам удаленные аккаунты. Но о полной блокировке говорить еще рано, сказал news.ru зампред IT-комитета Госдумы Олег Матвейчев.
По его словам, сейчас стоит вопрос только о замедлении работы платформы.
"Если они выплатят штрафы и вернут все удаленные аккаунты, то есть начнут быть нейтральной платформой, а не информационным оружием, то тогда и замедление работы прекратится. Но если они и дальше продолжат свои вражеские действия, тогда может дойти и до блокировки", – рассказал парламентарий.
25 июля председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%. По его словам, "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации YouTube.
Причем перед этим "Ростелеком" зафиксировал ухудшение качества видео на YouTube в России, а также отметил рост жалоб пользователей на качество работы сервиса. Причина в том, что Google с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования на территории страны.
10:52:54 26-07-2024
Неужели смогут. Может китайцы научили
11:04:47 26-07-2024
Гость (10:52:54 26-07-2024) Неужели смогут. Может китайцы научили... Да обходят китайцы свой великий файерволл. Это раз. И два - Китай технологиями не торгует.
12:48:21 26-07-2024
Гость (11:04:47 26-07-2024) Да обходят китайцы свой великий файерволл. Это раз. И два - ... Да ты то прям из Пекина нам пишешь, из Госкомитета по технологиям) Каждый суслик - агроном)))
10:56:25 26-07-2024
А что мелочиться? Давайте уж сразу инет отключим. Может некоторые россияне от счастья помрут!
11:00:29 26-07-2024
Будем заниматься хоббихорсингом
11:05:59 26-07-2024
Да заблокировать андроид и айфон, чего мелочится то.
11:29:38 26-07-2024
Гость (11:05:59 26-07-2024) Да заблокировать андроид и айфон, чего мелочится то.... Огрызок не трог!
Иначе блокировки едального отверстия
11:26:45 26-07-2024
Черти, как я передние стойки на Солярисе менять буду без роликов на Ютубе?
11:37:32 26-07-2024
Гость (11:26:45 26-07-2024) Черти, как я передние стойки на Солярисе менять буду без рол... На нормальный сервис не накопил? Мечтаешь о карьере посмертного донора органов?
12:05:35 26-07-2024
Гость (11:37:32 26-07-2024) На нормальный сервис не накопил? Мечтаешь о карьере посмертн... Так-то хобби у людей бывает своими руками делать. И опытом делиться, и изучать.
11:55:42 26-07-2024
Гость (11:26:45 26-07-2024) Черти, как я передние стойки на Солярисе менять буду без рол... Сожалею. Беда в моей деревне канал Наука 2.0 смотреть.
11:29:37 26-07-2024
кристину асмус пусть себе заблокируют!
12:49:57 26-07-2024
Да бедные-несчастные смотрители ютюба) Только не плачьте) Возьмите печеньку с полочки)
15:30:05 26-07-2024
Черти. Предлагаю заблокировать счета всем этим блокировщикам из правительства и ГосДуры)
21:45:06 26-07-2024
Какой смысл снижать скорость в России? Надо по всему миру скорость резать кроме нас, вот тогда хоть какая-то польза будет.
00:24:15 05-08-2024
Вопрос (21:45:06 26-07-2024) Какой смысл снижать скорость в России? Надо по всему миру ск... Потомучто по всему миру у них кишка тонка - вот почему! Гораздо удобнее им дуть губки и делать еще хреновой и без того хреновую жизнь своих же граждан!
14:05:59 03-08-2024
а может лучше ростелеком заблочить,он тоже много чего хлобучит?
00:20:41 05-08-2024
Как говорил Путин - "Назло бабке яйца отморожу" 😆
Замедляльщики, можете вообще кабель рубануть и сидеть в изоляции в собачьей конуре ☝️ Пока вы зделали хуже не Гуглу, а Россиянам для которых Ютуб был источником Знаний ☝️