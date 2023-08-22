Что за шумиха поднялась вокруг "пропажи" Дмитрия Пескова и куда он делся?
СМИ пишут о том, что пресс-секретарь Кремля "исчез" после громкого интервью для New York Times
22 августа 2023, 14:24, ИА Амител
Фото: ТАСС
В СМИ уже несколько дней обсуждают "исчезновение" пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Издания и Telegram-каналы утверждают, что последний брифинг он провел еще в начале августа, а потом "пропал" из медиапространства. Утверждается также, что произошло это после громкого интервью Пескова для New York Times, которое вызвало бурную реакцию на Западе и в России.
Рассказываем, правда ли, что Песков "пропал" и известно ли, где он на самом деле.
1
С чего все решили, что Песков пропал?
Информацию об этом активно тиражируют СМИ и Telegram-каналы. Дело в том, что с 4 августа пресс-секретарь президента России не проводит никаких брифингов, не даёт комментариев журналистам и не появляется на публике. Это и послужило поводом для СМИ заявить, что Дмитрий Песков "пропал".
Также пресса вспомнила про интервью, которое Дмитрий Песков давал для New York Times и вызвал этим шумиху в обществе. Издания подметили, что пресс-секретарь "исчез" как раз после своего выступления в прессе.
2
Что за интервью для New York Times дал Песков?
Публикация вышла 6 августа. Интервью получилось очень громким: по версии NYT, Песков назвал выборы "ненастоящей демократией" и "дорогостоящей бюрократией". Кроме того, он якобы заявил, что в 2024 году Владимир Путин "будет переизбран с более чем 90% голосов".
Впрочем, сам Песков уже в день выхода интервью заявил российской прессе, что американские журналисты не так его поняли. По его словам, New York Times вырвали фразы и контекста, чтобы представить пресс-секретаря Кремля в невыгодном света.
3
Правда ли, что Песков исчез после своего громкого интервью?
Точно неизвестно. Действительно, на публике Песков сейчас не появляется. Но и официальной информации о том, что он пропал, нигде нет.
4
Куда Дмитрий Песков делся на самом деле?
Вероятнее всего, Дмитрий Песков сейчас в отпуске. Например, об этом сообщил Telegram-канал "Кровавая барыня", связанный с журналисткой Ксенией Собчак.
"Спокойнее. Песков в отпуске. Сказал, что вернется через 2 дня", - говорится в сообщении от 21 августа.
14:33:08 22-08-2023
Усы в отпуск отправили.
14:43:47 22-08-2023
Наверно с Навкой на Алтае, гостит на даче хозяина. Ну не может же Песков в Майами отдыхать.
14:51:10 22-08-2023
Ага, а может под израильской визой отдыхают во вражеском стане?
15:34:47 22-08-2023
А что, шумиха поднялась?
16:09:32 22-08-2023
Господи, да кому он нужен... Все равно ни слова правды от него не услышишь.
16:21:27 22-08-2023
в первый раз слышу что он куда то пропал. да и хай с ним
19:00:54 22-08-2023
А кто это?
09:00:16 23-08-2023
Да хоть бы и не нашелся
03:11:38 30-08-2023
Я только сейчас узнал, что он в отпуске.Не такая и важная "птица"))) Но про Путина правильно сказал, что за него проголосует большинство. У нас весь город миллионник будет за него голосовать. Так что "порадуем" Запад)))