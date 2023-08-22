СМИ пишут о том, что пресс-секретарь Кремля "исчез" после громкого интервью для New York Times

22 августа 2023, 14:24, ИА Амител

Фото: ТАСС

В СМИ уже несколько дней обсуждают "исчезновение" пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Издания и Telegram-каналы утверждают, что последний брифинг он провел еще в начале августа, а потом "пропал" из медиапространства. Утверждается также, что произошло это после громкого интервью Пескова для New York Times, которое вызвало бурную реакцию на Западе и в России.

Рассказываем, правда ли, что Песков "пропал" и известно ли, где он на самом деле.

1 С чего все решили, что Песков пропал? Информацию об этом активно тиражируют СМИ и Telegram-каналы. Дело в том, что с 4 августа пресс-секретарь президента России не проводит никаких брифингов, не даёт комментариев журналистам и не появляется на публике. Это и послужило поводом для СМИ заявить, что Дмитрий Песков "пропал". Также пресса вспомнила про интервью, которое Дмитрий Песков давал для New York Times и вызвал этим шумиху в обществе. Издания подметили, что пресс-секретарь "исчез" как раз после своего выступления в прессе.

2 Что за интервью для New York Times дал Песков? Публикация вышла 6 августа. Интервью получилось очень громким: по версии NYT, Песков назвал выборы "ненастоящей демократией" и "дорогостоящей бюрократией". Кроме того, он якобы заявил, что в 2024 году Владимир Путин "будет переизбран с более чем 90% голосов". Впрочем, сам Песков уже в день выхода интервью заявил российской прессе, что американские журналисты не так его поняли. По его словам, New York Times вырвали фразы и контекста, чтобы представить пресс-секретаря Кремля в невыгодном света.

3 Правда ли, что Песков исчез после своего громкого интервью? Точно неизвестно. Действительно, на публике Песков сейчас не появляется. Но и официальной информации о том, что он пропал, нигде нет.