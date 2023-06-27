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Песков опроверг заявление о "судьбоносных решениях" в обращении Путина

По его словам, такую фразу ему приписали СМИ

27 июня 2023, 10:14, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обещал судьбоносные решения в обращении Владимира Путина к народу по поводу ситуации с мятежом ЧВК "Вагнер", сообщает РИА Новости.

"Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих", – подчеркнул Песков.

Напомним, перед обращением Путина некоторые СМИ указали со ссылкой на Пескова, что выступление будет "судьбоносным и определяющим".

Ранее amic.ru подробно рассказал, о чем заявил Владимир Путин в своем новом обращении по поводу военного мятежа.

Фото:

Путин о мятеже ЧВК "Вагнер". Полный текст

Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, заявил президент
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин Дмитрий Песков

Комментарии 2

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Гость

11:04:12 27-06-2023

Как всегда, заднюю включил

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Гость

12:11:35 27-06-2023

опять пургу несёт...?! ©

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