Песков опроверг заявление о "судьбоносных решениях" в обращении Путина
По его словам, такую фразу ему приписали СМИ
27 июня 2023, 10:14, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обещал судьбоносные решения в обращении Владимира Путина к народу по поводу ситуации с мятежом ЧВК "Вагнер", сообщает РИА Новости.
"Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих", – подчеркнул Песков.
Напомним, перед обращением Путина некоторые СМИ указали со ссылкой на Пескова, что выступление будет "судьбоносным и определяющим".
Ранее amic.ru подробно рассказал, о чем заявил Владимир Путин в своем новом обращении по поводу военного мятежа.
11:04:12 27-06-2023
Как всегда, заднюю включил
12:11:35 27-06-2023
опять пургу несёт...?! ©