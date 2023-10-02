Всеобщая "тревога". Что за масштабные учения пройдут в России 3 октября?
В тренировке примут участие все учреждения страны, отвечающие за предупреждение и ликвидацию ЧС
02 октября 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников
3 октября по всей России пройдут масштабные учения по гражданской обороне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, который тоже участвует в тренировке. Некоторые источники утверждают, что впервые тренировочные мероприятия пройдут в один день для всех регионов страны сразу. А некоторые Telegram-каналы отмечают, что легенда учений связана с мобилизаций и ядерным заражением.
1
Что за учения по гражданской обороне пройдут в России 3 октября?
По данным ТАСС, это будет штабная тренировка по гражданской обороне. Сообщается, что в ней примут участие абсолютно все органы и учреждения страны, отвечающие за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Первым об этих учениях узнал Telegram-канал Baza, который опубликовал постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о проведении штабной тренировки. Санитарное ведомство тоже входит в систему РСЧС.
2
Действительно ли это особенные учения?
Из ответа пресс-службы Роспотребнадзора, который опубликовал ТАСС, следует, что ничего уникального в этих учениях нет. Тренировку представители ведомства называют ежегодной.
"3 октября 2023 все территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора, как и другие звенья РСЧС, примут участие в ежегодной штабной тренировке по гражданской обороне", – цитирует сообщение ТАСС. В приказе МЧС от 29 июля 2020 года сказано, что штабные тренировки, как и учения с участием сил постоянной готовности РСЧС, проводятся не реже раза в год.
3
Что будет представлять собой всеобщая тренировка по гражданской обороне?
Подробности о том, как именно пройдут всероссийские учения, не сообщаются. Но обычно в ходе тренировок сотрудники профильных служб отрабатывают как теоретические знания, так и практические навыки.
Baza утверждает, что в учениях будут принимать участие абсолютно все ответственные сотрудники – не только руководители гражданской обороны в муниципалитетах, но и руководители госкорпораций. А вот что именно они будут делать в рамках учений, остается неизвестным.
4
Правда ли, что всероссийские учения связаны с мобилизацией и ядерным загрязнением?
Такая легенда учений описана в публикации Telegram-канала Baza.
"По легенде учений, в России завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение, а также возможно возникновение зон радиоактивного загрязнения, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда", – говорится в сообщении Telegram-канала.Впрочем, та же пресс-служба Роспотребнадзора в своем ответе для ТАСС никак не стала комментировать эту легенду. Так что неизвестно, правдиво утверждение Baza или нет.
5
К чему мне готовиться во время всероссийских учений по гражданской обороне?
Ни к чему. Учения предназначены для профильных организаций и служб, в обязанности которых входит реагирование на чрезвычайные угрозы. Другие люди в штабных тренировках не участвуют.
15:30:23 02-10-2023
Хорошо,потренируемся.Может скоро и жахнем.
19:29:09 02-10-2023
Тренировки есть, а бомбоубежищ нет.
12:44:59 03-10-2023
Гость (19:29:09 02-10-2023) Тренировки есть, а бомбоубежищ нет.... Для кого надо, для тех есть.)))
19:43:57 02-10-2023
Капец приближается незаметно! Пальцы играют нервный тик на пусковых кнопках! Скоро жахнут и на небеса от ответки.