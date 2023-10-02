3 октября по всей России пройдут масштабные учения по гражданской обороне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, который тоже участвует в тренировке. Некоторые источники утверждают, что впервые тренировочные мероприятия пройдут в один день для всех регионов страны сразу. А некоторые Telegram-каналы отмечают, что легенда учений связана с мобилизаций и ядерным заражением.

По данным ТАСС, это будет штабная тренировка по гражданской обороне. Сообщается, что в ней примут участие абсолютно все органы и учреждения страны, отвечающие за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

В приказе МЧС от 29 июля 2020 года сказано, что штабные тренировки, как и учения с участием сил постоянной готовности РСЧС, проводятся не реже раза в год.

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Что будет представлять собой всеобщая тренировка по гражданской обороне?

Подробности о том, как именно пройдут всероссийские учения, не сообщаются. Но обычно в ходе тренировок сотрудники профильных служб отрабатывают как теоретические знания, так и практические навыки.

Baza утверждает, что в учениях будут принимать участие абсолютно все ответственные сотрудники – не только руководители гражданской обороны в муниципалитетах, но и руководители госкорпораций. А вот что именно они будут делать в рамках учений, остается неизвестным.