Что за смертельный вирус обнаружили в Британии, который массово заражает людей?

Новым штаммом туберкулеза заболела уже четверть населения страны

15 марта 2024, 10:35, ИА Амител

Опасный вирус / Фото: unsplash.com

В Великобритании массово распространяется новый вирус-мутант. Переносчиками стали уже 25% населения страны, сообщают СМИ. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен – в материале amic.ru.

Что за опасный вирус обнаружили в Британии?

По словам ученых, вирус – не что иное, как новый штамм туберкулеза. От классического он отличается тем, что передается бессимптомно – без кашля. Заразиться им можно, просто находясь рядом с дышащим человеком. Из-за этого штамм получил название туберкулеза невидимки.

По данным телеграм-канала Mash, опасным вирусом заразилась уже четверть населения страны.

Как пытаются остановить распространение вируса?

Наплыв больных серьезно повысил нагрузку на медорганизации Британии. В связи с этим англичане обратились за помощью к нидерландским вирусологам. Те оперативно обследовали 600 пациентов и пришли к неутешительным выводам: вирус стал опаснее и смертоноснее в несколько раз.

Профессор Фрэнк Кобеленс Амстердамского университета призвал коллег из других стран подключиться к разработке эффективных методов диагностики заболевания, чтобы не допустить распространения вируса по всей Европе.