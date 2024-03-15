Что за смертельный вирус обнаружили в Британии, который массово заражает людей?
Новым штаммом туберкулеза заболела уже четверть населения страны
15 марта 2024, 10:35, ИА Амител
В Великобритании массово распространяется новый вирус-мутант. Переносчиками стали уже 25% населения страны, сообщают СМИ. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен – в материале amic.ru.
Что за опасный вирус обнаружили в Британии?
По словам ученых, вирус – не что иное, как новый штамм туберкулеза. От классического он отличается тем, что передается бессимптомно – без кашля. Заразиться им можно, просто находясь рядом с дышащим человеком. Из-за этого штамм получил название туберкулеза невидимки.
По данным телеграм-канала Mash, опасным вирусом заразилась уже четверть населения страны.
Как пытаются остановить распространение вируса?
Наплыв больных серьезно повысил нагрузку на медорганизации Британии. В связи с этим англичане обратились за помощью к нидерландским вирусологам. Те оперативно обследовали 600 пациентов и пришли к неутешительным выводам: вирус стал опаснее и смертоноснее в несколько раз.
Профессор Фрэнк Кобеленс Амстердамского университета призвал коллег из других стран подключиться к разработке эффективных методов диагностики заболевания, чтобы не допустить распространения вируса по всей Европе.
11:07:18 15-03-2024
Смешались в кучу кони, люди... Вы бы, прежде чем писать такое, нашли англоязычный источник. И тогда бы не пришлось позориться. Исследования проводились в Африке и Азии, и показали, что "82,8 процентов больных туберкулезом не было постоянного кашля, а у 62,5 процентов не было кашля вообще". Про то, что туберкулез это вообще-то никакой не вирус, уже можно даже не упоминать.
13:18:40 15-03-2024
Гость (11:07:18 15-03-2024) Смешались в кучу кони, люди... Вы бы, прежде чем писать тако... Англоязычные источники выдавали, что двое русских (папа с дочкой(кстати,где они сейчас?))на территории Великобритании были отравлены боевым армейским отравляющим веществом нервно-паралитического действия под названием "НовьичьоК".Потом другой русский был отравлен уже в Омске тем же веществом.И вот совсем недавно британские учёные провели исследования в Азии и Африке...Насчёт туберкулёзу.
13:32:44 15-03-2024
Гость (13:18:40 15-03-2024) Англоязычные источники выдавали, что двое русских (папа с до... Я вам что, СМИ предлагаю читать?) Вам вон фамилие ученого дадено. Не британского, кстати. Если вы уж так против британских ученых (ТМ). Ищете исследование и просвещаетесь. И да, кстати, я правильно понимаю, что непонятному каналу в телеге, взявшему данные вообще неизвестно с какого потолка, вы верите? Там всю новость можно заканчивать читать на словосочетании "вирус туберкулеза", собственно. Кстати, исследование проводилось не на 600 больных, а на 600 тысячах) Но это уже такие мелочи, право.
11:09:40 15-03-2024
Опять самоизоляция?
11:13:31 15-03-2024
Гость (11:09:40 15-03-2024) Опять самоизоляция?... Да прям. Просто надо в очередной раз написать, как у них все плохо (зимой они почему-то все не вымерзли же, как предполагалось), а у нас все зашибись. И туберкулеза у нас нет, и ВИЧ, и вообще медицина самая передовая в мире.
10:55:54 16-03-2024
Гость (11:09:40 15-03-2024) Опять самоизоляция?... Давно надо это сделать.СССР был закрыт, практически никакая гадость к нам не поступала, изредка привозили из-за рубежа.А сейчас границы открыты, наши ездят по всему миру и привозят "подарки".
11:36:15 15-03-2024
Опять 25!