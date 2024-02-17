Инфекционист рассказала, какие вирусы не стоит лечить даже по совету врача

Анализы на них обычно назначают пациентам со странным ощущением слабости

17 февраля 2024, 11:00, ИА Амител

Врач со стетоскопом / Фото: unsplash.com

Руководитель центра вакцинации H-Clinic Екатерина Степанова рассказала, какие инфекции нет смысла лечить даже по совету врача. Как сообщает "Секрет фирмы", зачастую из-за наличия антител к распространенных герпесных инфекций – вируса Эпштейна – Барр и цитомегаловируса – людям назначают ненужные препараты.

Как отметила Степанова, анализы на эти вирусы обычно назначают пациентам со странным ощущением слабости. Зачастую исследование выявляет наличие антител класса G к этим герпесвирусам. Однако большинство людей с ними сталкиваются еще в 2-3 года, а иммунитет благополучно справляется.

"Иногда заражение перетекает в острое респираторное заболевание, у больного увеличиваются лимфатические узлы и даже печень. Но чаще всего наличие вируса в организме незаметно или почти незаметно для самого человека, после чего в организме вырабатываются антитела", – добавила врач. Если в детстве заражения не произошло, то с инфекцией можно столкнуться и в подростковом возрасте – например, если человек не ходил в детский сад. В результате у взрослого человека почти нет шансов не иметь антител к вирусу Эпштейна – Барр. Однако в большинстве случаев, когда человек сдает анализ на эту инфекцию и получает положительный результат, тогда врачи заявляют, что у него тяжелая инфекция и начинают длительное, но бесполезное и бессмысленное лечение.

"Чаще всего люди приходят ко мне с диагнозом "сочетанная цитомегаловирусная инфекция" и огромными назначениями препаратов, которые абсолютно не нужны. В этом случае я указываю им на одно важное обстоятельство: в их анализах нет антител класса М. Иммуноглобулин М показывает, что обострение инфекции есть прямо сейчас. Если антител нет, то и лечить нечего, потому что проблема в организме человека отсутствует", – сказала Степанова.По словам специалиста, причины недомоганий часто кроются не в вирусах, а в более простых проблемах. Это может быть дефицит витамина D, нехватка железа, обезвоживание или недостаток физической активности.