В Госдуме предложили ввести "военный налог" для россиян, но не для всех

13 апреля 2023, 11:00, Анастасия Бичакова

Фото: nalogika.media

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России "военный налог" на нужды армии. По его словам, это нужно, чтобы повысить мотивацию бойцов, которые находятся в зоне спецоперации, и тех, кто только задумывается туда отправиться.

С кого Нилов предлагает взимать "военный налог", какой у него может быть размер и на что депутат хочет направлять собранные деньги – в разборе amic.ru.

1 Какой размер "военного налога" предлагает установить Нилов? 2-3% плюсом к налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – такой размер "военного налога" предложил ввести Олег Нилов. Депутат считает, что следует брать с некоторых россиян по 1-2 тыс. рублей на нужды армии. "Сложно, что ли?" – заявил он. Он утверждает, что речь идёт не просто об увеличении поступлений в бюджет, а об их целевом использовании для мобилизованных и в целом участников спецоперации. Планируется, что это позволит увеличить их зарплаты. "Это позволит увеличить в два и более раз сегодняшнее финансирование каждого участника СВО. Не 200 тыс. рублей будут получать, а 400-500 тыс. рублей", – сказал Нилов.

2 С кого Нилов предложил брать "военный налог"? Ранее Олег Нилов предложил брать "военный налог" с россиян моложе 45 лет, пишет "Национальная служба новостей". Но при этом депутат уверен, что его надо взимать со всех мужчин в России. "Речь идёт о десятках, если не под сотню миллиардов рублей ежемесячно. Налог предлагается ввести для всех мужчин. Такую сумму можно собрать с 34 млн только военнообязанных в России", – отметил он. Депутат добавил, что в стране также есть "много миллионов" невоеннообязанных мужчин, по каким-либо причинам не служивших. Олег Нилов считает, что они должны помогать армии. "Мы не говорим про здоровье, конечно же. Если ты военнообязанный, тебя могут призвать, но не призвали, а ты сейчас дома в тепле, то помогай. <...> Акцент нужно делать на том, что это не деньги через налоги, которые в Минфин передаются. Я сам буду против такого", – подчеркнул он.