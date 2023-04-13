Что за "военный налог" предложили ввести в России и с кого его хотят брать?
В Госдуме предложили ввести "военный налог" для россиян, но не для всех
13 апреля 2023, 11:00, Анастасия Бичакова
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России "военный налог" на нужды армии. По его словам, это нужно, чтобы повысить мотивацию бойцов, которые находятся в зоне спецоперации, и тех, кто только задумывается туда отправиться.
С кого Нилов предлагает взимать "военный налог", какой у него может быть размер и на что депутат хочет направлять собранные деньги – в разборе amic.ru.
Какой размер "военного налога" предлагает установить Нилов?
2-3% плюсом к налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – такой размер "военного налога" предложил ввести Олег Нилов.
Депутат считает, что следует брать с некоторых россиян по 1-2 тыс. рублей на нужды армии.
"Сложно, что ли?" – заявил он.
Он утверждает, что речь идёт не просто об увеличении поступлений в бюджет, а об их целевом использовании для мобилизованных и в целом участников спецоперации. Планируется, что это позволит увеличить их зарплаты.
"Это позволит увеличить в два и более раз сегодняшнее финансирование каждого участника СВО. Не 200 тыс. рублей будут получать, а 400-500 тыс. рублей", – сказал Нилов.
С кого Нилов предложил брать "военный налог"?
Ранее Олег Нилов предложил брать "военный налог" с россиян моложе 45 лет, пишет "Национальная служба новостей".
Но при этом депутат уверен, что его надо взимать со всех мужчин в России.
"Речь идёт о десятках, если не под сотню миллиардов рублей ежемесячно. Налог предлагается ввести для всех мужчин. Такую сумму можно собрать с 34 млн только военнообязанных в России", – отметил он.
Депутат добавил, что в стране также есть "много миллионов" невоеннообязанных мужчин, по каким-либо причинам не служивших. Олег Нилов считает, что они должны помогать армии.
"Мы не говорим про здоровье, конечно же. Если ты военнообязанный, тебя могут призвать, но не призвали, а ты сейчас дома в тепле, то помогай. <...> Акцент нужно делать на том, что это не деньги через налоги, которые в Минфин передаются. Я сам буду против такого", – подчеркнул он.
Правда ли, что "военный налог" – альтернатива мобилизации?
Да, правда. По словам Олега Нилова, пока нет "перспектив бывшего завершения спецоперации", а повторять мобилизацию "нельзя". Поэтому, убеждён депутат, нужно использовать "все возможности" для мотивации профессиональных военных и добровольцев.
"Надо создавать все условия для тех, кто уже находится в СВО, и для тех, кто думает туда пойти", – подытожил депутат.
11:10:58 13-04-2023
А что, с олигархов сумму через windfall tax собрать не прокатило? "а повторять мобилизацию "нельзя" - ой, а она у нас закончилась? Номер Указа об окончании он не подскажет?
11:17:05 13-04-2023
Вот из-за таких "умников" революции и происходят. С олигархов ничего взять не смогли, позорники, растеклись пред ними грязной лужицей... Тьфу!
11:20:04 13-04-2023
Гость (11:17:05 13-04-2023) Вот из-за таких "умников" революции и происходят. С олигархо... ну вообще-то в конечном итоге заплатили бы мы с вами, а вовсе не олигархи. Или вы думаете, они свои расходы не переложили бы на стоимость ресурсов и продукции для населения? Просто сам факт - столько было разговоров, а потом - раз, и все, все замолкли резко. Даже интересно, что ж там такого на сборище было сказано)
12:01:56 13-04-2023
Гость (11:20:04 13-04-2023) ну вообще-то в конечном итоге заплатили бы мы с вами, а вовс... А не хочешь 75% налог с дохода олигарха (как на загнивающем Западе, откуда по этой причине свалил Депртье и стал "гражданином" России)
11:22:46 13-04-2023
Гость (11:17:05 13-04-2023) Вот из-за таких "умников" революции и происходят. С олигархо... Ты блаженный что ли? Олигархи сами у себя деньги возьмут? А ты на что, Вася? Сам всё покупай и давай.... вперёд...
11:17:59 13-04-2023
Депутат полагает, что воевать будут ещё лет 10 видимо...
11:22:09 13-04-2023
Не обращайте внимание, депутат пиариться. Сначала пускай в стране военное положение введёт, а уж потом налогами обкладывает. Теперь во всех СМИ на первых полосах будет.
11:30:49 13-04-2023
Если бы вместо электронной повестки, то это бы людей заинтересовало
11:39:01 13-04-2023
Ну с моей пенсии в 13000 и с такой коммуналкой,это тогда сразу лучше помирать.
11:53:45 13-04-2023
А вы что всю жизнь на печке сидели, что только 13к пенсию получаете ?
11:42:57 13-04-2023
Весна. Олежку прокапайте.
11:49:33 13-04-2023
Сказочный дебил!
12:00:22 13-04-2023
ВВП (11:22:09 13-04-2023) Не обращайте внимание, депутат пиариться. Сначала пускай в с... Да-да-да. Не обращайте внимания, пенсионный возраст не повысят. Не обращайте внимания, Конституцию не изменят. Не обращайте внимания, цензуру не введут, не обращайте внимания, это дурачок сказал, этого не будет. Вы оглянитесь лет на 15 назад - сегодняшние новостные ленты могли себе представить?