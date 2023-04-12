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Электронные повестки для военнообязанных ввели в России. Что изменится?

Цифровые повестки появятся в России, они повлекут за собой ограничения

12 апреля 2023, 12:41, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект "о цифровизации воинского учёта". Согласно ему, электронные повестки военнообязанным будут дублировать бумажные – и у них будет одинаковая юридическая сила. При этом обычное оповещение будут одновременно отправлять ещё и заказным письмом. 

Куда будут присылать электронные повестки, коснутся ли они весеннего призыва и правда ли, что теперь нужно самому приходить в пункт сбора после объявления призыва – в разборе amic.ru.

1

Что такое электронные повестки для военнообязанных?

Электронные повестки для военнообязанных – это аналог бумажных повесток. Во вторник, 11 апреля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после внесения изменений в законодательство их приравняют друг к другу.

"Она [электронная повестка] является самостоятельным видом уведомления, но будет пока применяться только в комплексе с традиционными способами оповещения", – уточнил глава комитета Госдумы по обороне.

2

Правда ли, что для электронных повесток военнообязанным создадут электронный реестр?

Да, правда. В России создадут единый реестр повесток для военнообязанных. В нём будут размещать электронные повестки. Кроме того, их будут присылать в личный кабинет на "Госуслугах". 
3

С какого момента электронная повестка будет считаться вручённой?

Накануне Андрей Картаполов сообщал, что электронная повестка будет считаться вручённой сразу после её размещения в личном кабинете на "Госуслугах".

Позже "Интерфакс" со ссылкой на поправки к законопроекту о совершенствовании воинского учёта дополнил, что повестку начнут считать вручённой через семь дней после её размещения в реестре повесток.

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А если удалить личный кабинет на "Госуслугах"?

Вряд ли удаление личного кабинета на сайте госуслуг поможет, поскольку появятся заказные письма с оповещениями для военнообязанных, а также реестр повесток.
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А что если вообще нет личного кабинета на "Госуслугах"?

Значит, военнообязанному придёт обычная повестка. Пока, объяснил Картаполов РБК, электронные оповещения будут работать в комплексе с обычными.
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Что делать, если пришла повестка?

Если пришла повестка, нужно явиться в военкомат, взяв с собой документы, подтверждающие пригодность или, наоборот, непригодность к службе в армии.
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Что будет, если не явиться в военкомат во время призыва?

Сначала – ничего. Во-первых, электронные повестки введут не с текущего, а с осеннего призыва 2023.

Во-вторых, если военнообязанный по каким-либо причинам не сможет явиться в военкомат во время осенней кампании, он должен ознакомиться с повесткой и прибыть на сборы уже в весенний призыв 2024. Строго в течение 14 дней.

Если в течение двух недель человек также не явится, то ему отправят предупреждение о введении в отношении него ограничений.

"Вот если человек в течение двух недель не явился в военный комиссариат уже после того, как он не получил повестку или не заметил эту повестку, тогда ему направляется в электронном или письменном виде предупреждение за подписью военного комиссара о том, что против него введены меры ограничения на выезд", – объяснил депутат.

Если и в течение 20 дней с этого момента человек не пришёл в военкомат, то будут задействованы другие меры.

Речь идёт об ограничениях на:

  • регистрацию в качестве ИП или самозанятого;
  • управление транспортом и регистрацию транспортных средств;
  • получение кредитов и займов.
Фото: amic.ru

В Госдуме рассказали, как будут работать электронные повестки

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