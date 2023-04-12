Электронные повестки для военнообязанных ввели в России. Что изменится?
Цифровые повестки появятся в России, они повлекут за собой ограничения
12 апреля 2023, 12:41, Анастасия Бичакова
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект "о цифровизации воинского учёта". Согласно ему, электронные повестки военнообязанным будут дублировать бумажные – и у них будет одинаковая юридическая сила. При этом обычное оповещение будут одновременно отправлять ещё и заказным письмом.
Куда будут присылать электронные повестки, коснутся ли они весеннего призыва и правда ли, что теперь нужно самому приходить в пункт сбора после объявления призыва – в разборе amic.ru.
Что такое электронные повестки для военнообязанных?
Электронные повестки для военнообязанных – это аналог бумажных повесток. Во вторник, 11 апреля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после внесения изменений в законодательство их приравняют друг к другу.
"Она [электронная повестка] является самостоятельным видом уведомления, но будет пока применяться только в комплексе с традиционными способами оповещения", – уточнил глава комитета Госдумы по обороне.
Правда ли, что для электронных повесток военнообязанным создадут электронный реестр?
С какого момента электронная повестка будет считаться вручённой?
Накануне Андрей Картаполов сообщал, что электронная повестка будет считаться вручённой сразу после её размещения в личном кабинете на "Госуслугах".
Позже "Интерфакс" со ссылкой на поправки к законопроекту о совершенствовании воинского учёта дополнил, что повестку начнут считать вручённой через семь дней после её размещения в реестре повесток.
А если удалить личный кабинет на "Госуслугах"?
А что если вообще нет личного кабинета на "Госуслугах"?
Что делать, если пришла повестка?
Что будет, если не явиться в военкомат во время призыва?
Сначала – ничего. Во-первых, электронные повестки введут не с текущего, а с осеннего призыва 2023.
Во-вторых, если военнообязанный по каким-либо причинам не сможет явиться в военкомат во время осенней кампании, он должен ознакомиться с повесткой и прибыть на сборы уже в весенний призыв 2024. Строго в течение 14 дней.
Если в течение двух недель человек также не явится, то ему отправят предупреждение о введении в отношении него ограничений.
"Вот если человек в течение двух недель не явился в военный комиссариат уже после того, как он не получил повестку или не заметил эту повестку, тогда ему направляется в электронном или письменном виде предупреждение за подписью военного комиссара о том, что против него введены меры ограничения на выезд", – объяснил депутат.
Если и в течение 20 дней с этого момента человек не пришёл в военкомат, то будут задействованы другие меры.
Речь идёт об ограничениях на:
- регистрацию в качестве ИП или самозанятого;
- управление транспортом и регистрацию транспортных средств;
- получение кредитов и займов.
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