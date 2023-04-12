Сначала – ничего. Во-первых, электронные повестки введут не с текущего, а с осеннего призыва 2023.

Во-вторых, если военнообязанный по каким-либо причинам не сможет явиться в военкомат во время осенней кампании, он должен ознакомиться с повесткой и прибыть на сборы уже в весенний призыв 2024. Строго в течение 14 дней.

Если в течение двух недель человек также не явится, то ему отправят предупреждение о введении в отношении него ограничений.

"Вот если человек в течение двух недель не явился в военный комиссариат уже после того, как он не получил повестку или не заметил эту повестку, тогда ему направляется в электронном или письменном виде предупреждение за подписью военного комиссара о том, что против него введены меры ограничения на выезд", – объяснил депутат.

Если и в течение 20 дней с этого момента человек не пришёл в военкомат, то будут задействованы другие меры.

Речь идёт об ограничениях на: