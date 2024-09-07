Что за выплату в размере 1 млн рублей ввел Владимир Путин и кому она положена?
О введении меры поддержки президент страны сообщил на Восточном экономическом форуме
07 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Часть российских семей сможет рассчитывать на выплату в размере 1 млн рублей от государства. С предложением ввести меру поддержки выступил президент России Владимир Путин на заседании IX Восточного экономического форума. Но коснется это нововведение далеко не всех.
О том, когда появятся новые выплаты, кто сможет их получить и как это можно сделать, – в материале amic.ru.
1
Что за выплату в размере 1 млн рублей предложил ввести Владимир Путин?
На самом деле, это не новая выплата. Это уже существующая мера поддержки, которую Путин предложил распространить на другие регионы.
Речь идет о повышенной выплате для многодетных семей на погашение ипотеки, которая с 2023 года введена в Приморье. Пока семьи по всей стране получают на эти цели 450 тысяч рублей, приморским семьям положен 1 млн рублей.
Выступая на форуме, президент предложил распространить эту практику на другие дальневосточные регионы.
2
В каких регионах можно будет получить 1 млн рублей на погашение ипотеки?
Президент предложил, чтобы повышенную выплату могли получить жители всех дальневосточных регионов, где коэффициент рождаемости ниже среднего по ДФО.
"Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 млн рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу", – сказал во время форума Путин.Это Камчатский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область.
3
Какие семьи могут рассчитывать на выплату в размере 1 млн рублей?
Повышенная выплата на погашение ипотеки положена многодетным семьям. Такими в России считаются семьи, где воспитывают трех и более детей.
4
Когда появятся выплаты в размере 1 млн рублей на погашение ипотеки?
Точно неизвестно. Но Владимир Путин поручил ответственным лицам ускорить принятие необходимых нормативных актов. Поэтому изменений стоит ждать в ближайшее время.
Известно также, что указ будет действовать задним числом, с 1 июля 2024 года. Дальневосточные многодетные семьи, которые оформили ипотеку после этой даты, смогут претендовать на выплату.
09:37:09 07-09-2024
Вокруг да около.
09:42:57 07-09-2024
Когда маткапитал был 250. Однушка с ремонтом стоила 1,5. Когда маткапитал стал 500, однушка уже стоила 3,5
(3,5-0,5)>(1,5-0,25)
3>1,25
Раньше при помощи маткапитала однушку можно было купить за 1,25, теперь за 3!
Но всё равно хорошо когда маткапитал есть, могло и не быть )
11:02:19 07-09-2024
Гость (09:42:57 07-09-2024) Когда маткапитал был 250. Однушка с ремонтом стоила 1,5. Ког... Где вы видели однушку за 3? За 7 - 8 уходят за 1 день
15:09:39 07-09-2024
Гость (09:42:57 07-09-2024) Когда маткапитал был 250. Однушка с ремонтом стоила 1,5. Ког... Не правильно предоставлено для наглядности.
Должно быть так:
1,5+3,5 против 0,25+0,5
5 млн против 0,75 млн
15:05:23 07-09-2024
Но коснется это нововведение далеко не всех. --- вот какой заголовок нужно было делать!
18:46:43 07-09-2024
Любители халявы жадно повели жалом