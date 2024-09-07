О введении меры поддержки президент страны сообщил на Восточном экономическом форуме

07 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Часть российских семей сможет рассчитывать на выплату в размере 1 млн рублей от государства. С предложением ввести меру поддержки выступил президент России Владимир Путин на заседании IX Восточного экономического форума. Но коснется это нововведение далеко не всех.

О том, когда появятся новые выплаты, кто сможет их получить и как это можно сделать, – в материале amic.ru.

1 Что за выплату в размере 1 млн рублей предложил ввести Владимир Путин? На самом деле, это не новая выплата. Это уже существующая мера поддержки, которую Путин предложил распространить на другие регионы. Речь идет о повышенной выплате для многодетных семей на погашение ипотеки, которая с 2023 года введена в Приморье. Пока семьи по всей стране получают на эти цели 450 тысяч рублей, приморским семьям положен 1 млн рублей. Выступая на форуме, президент предложил распространить эту практику на другие дальневосточные регионы.

2 В каких регионах можно будет получить 1 млн рублей на погашение ипотеки? Президент предложил, чтобы повышенную выплату могли получить жители всех дальневосточных регионов, где коэффициент рождаемости ниже среднего по ДФО. "Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 млн рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу", – сказал во время форума Путин. Это Камчатский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область.

3 Какие семьи могут рассчитывать на выплату в размере 1 млн рублей? Повышенная выплата на погашение ипотеки положена многодетным семьям. Такими в России считаются семьи, где воспитывают трех и более детей.