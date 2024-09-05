НОВОСТИОбщество

Путин предложил выплачивать 1 млн рублей многодетным в регионах с низкой рождаемостью

Правда, касается это только регионов Дальнего Востока

05 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать многодетным семьям 1 млн рублей на погашение ипотеки, но только в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью, сообщает РИА Новости.

"Я прошу ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть задним числом", – подчеркнул глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин отметил, что в Приморском крае с 2023 года семьи после рождения третьего ребенка уже получают увеличенную выплату на погашение ипотечного кредита – 1 млн рублей, а не 450 тысяч, как по всей стране.

"Мы договорились сделать выплату в аналогичном размере, то есть один миллион, в дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу", – пояснил президент.

Ранее в Госдуме призвали провести "демографическую спецоперацию" с целью увеличить количество многодетных семей.

Беременная женщина / Фото: unsplash.com

Депутат рассказал, чем можно помочь многодетным беременным женщинам

Например, помочь многодетным найти время на поездки в женскую консультацию, анализы, обследования и посещение специалистов
НОВОСТИОбщество

выплаты Многодетные семьи

Комментарии 5

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Гость

14:16:46 05-09-2024

Ша туда таджики ломанутся. Плодиться за мульён.

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Гость

18:36:07 05-09-2024

Ради денег плодятся только паразиты которым всегда все должны.

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Рита

08:41:08 06-09-2024

Ни кто не клюнет, только мигранты, деньги копейки по нынешним временам

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Гость

13:11:48 06-09-2024

Рита (08:41:08 06-09-2024) Ни кто не клюнет, только мигранты, деньги копейки по нынешн... вы серьезно? расскажите сколько вы зарабатываете в месяц, если миллион это копейки для вас.

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Гость

10:15:31 06-09-2024

Хороша ложка к обеду. А то получается сл. Научитесь нырять и плавать, нальем в бассейн воды.

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