Путин предложил выплачивать 1 млн рублей многодетным в регионах с низкой рождаемостью
Правда, касается это только регионов Дальнего Востока
05 сентября 2024, 14:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин предложил выплачивать многодетным семьям 1 млн рублей на погашение ипотеки, но только в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью, сообщает РИА Новости.
"Я прошу ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть задним числом", – подчеркнул глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Путин отметил, что в Приморском крае с 2023 года семьи после рождения третьего ребенка уже получают увеличенную выплату на погашение ипотечного кредита – 1 млн рублей, а не 450 тысяч, как по всей стране.
"Мы договорились сделать выплату в аналогичном размере, то есть один миллион, в дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу", – пояснил президент.
Ранее в Госдуме призвали провести "демографическую спецоперацию" с целью увеличить количество многодетных семей.
14:16:46 05-09-2024
Ша туда таджики ломанутся. Плодиться за мульён.
18:36:07 05-09-2024
Ради денег плодятся только паразиты которым всегда все должны.
08:41:08 06-09-2024
Ни кто не клюнет, только мигранты, деньги копейки по нынешним временам
13:11:48 06-09-2024
Рита (08:41:08 06-09-2024) Ни кто не клюнет, только мигранты, деньги копейки по нынешн... вы серьезно? расскажите сколько вы зарабатываете в месяц, если миллион это копейки для вас.
10:15:31 06-09-2024
Хороша ложка к обеду. А то получается сл. Научитесь нырять и плавать, нальем в бассейн воды.