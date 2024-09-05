Путин предложил выплачивать 1 млн рублей многодетным в регионах с низкой рождаемостью

Правда, касается это только регионов Дальнего Востока

05 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать многодетным семьям 1 млн рублей на погашение ипотеки, но только в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью, сообщает РИА Новости.

"Я прошу ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть задним числом", – подчеркнул глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин отметил, что в Приморском крае с 2023 года семьи после рождения третьего ребенка уже получают увеличенную выплату на погашение ипотечного кредита – 1 млн рублей, а не 450 тысяч, как по всей стране.

"Мы договорились сделать выплату в аналогичном размере, то есть один миллион, в дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу", – пояснил президент.

Ранее в Госдуме призвали провести "демографическую спецоперацию" с целью увеличить количество многодетных семей.