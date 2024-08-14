Что за выплаты по 19 тысяч рублей на подготовку к школе могут ввести в России?
Предложение ввести новую меру поддержки уже направили в Госдуму
14 августа 2024, 12:10, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Часть российских семей со школьниками может начать получать дополнительные выплаты к началу учебного года. Такой законопроект направили в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. В СМИ называют даже сумму возможной выплаты - 19 тысяч рублей.
Рассказываем, введут ли эти выплаты, кому их предлагают выплачивать и каким будет их размер.
1
Что за выплаты по 19 тысяч рублей на подготовку к школе предлагают ввести в России?
Это ежегодные выплаты из федерального бюджета, которые предлагают ввести депутаты партии ЛДПР. По задумке, деньги должны предназначаться для поддержке семей во время сборов к учебному году.
2
Кому предлагают выплачивать по 19 тысяч рублей?
Согласно тексту законопроекта, выплаты предлагается перечислять семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 18-23 лет, которые продолжают обучение по основным общеобразовательным программам.
3
А точно сумма выплаты составит 19 тысяч рублей?
Не совсем. Законопроект предлагает установить размер выплаты на уровне одного прожиточного минимума на ребенка. Соответственно, задумка депутатов в том, чтобы эта выплата ежегодно индексировалась.
Например, в 2024 году федеральный прожиточный минимум на ребенка равен почти 15 тысячам рублей. Но уже в 2025-м он вырастет более чем на 2 тысячи рублей.
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Как будут назначать выплату, если ее введут?
По заявлению одного из родителей. Согласно тексту законопроекта, выплату предлагается осуществлять в месяц, следующий после подачи заявление. При этом заявление можно будет подать с августа по декабрь.
5
Когда в России могут ввести новую выплату на подготовку к школе?
Новую меру поддержки предлагается ввести с 1 января 2025 года.
6
Каков шанс, что выплату на подготовку к школе введут?
Неизвестно. На самом деле, подобные законопроекты направляют в Госдуму регулярно. Но очень редко такие инициативы воплощаются в жизнь.
Зачастую федеральные министерства ссылаются на то, что имеющихся мер поддержки хватает, рассказала в беседе с NEWS.RU депутат Нина Останина.
"Как правило, отвечает Министерство труда, что с их позиции уже имеющихся мер поддержки достаточно. В нашем комитете я буду голосовать за этот законопроект. Если он уже внесен в Госдуму, то его обязаны вынести на рассмотрение", - цитирует ее издание.
12:15:35 14-08-2024
Дочитал до ЛДПР, дальше смысла читать нет. Не примут. Просто популизм
12:36:47 14-08-2024
ежегодный пиар различных партий.
12:55:03 14-08-2024
Если различные партии вносят хорошие законопроекты, а партия власти их постоянно отклоняет, это не только пиар различных партий, это еще удар по партии власти
13:32:56 14-08-2024
Гость (12:55:03 14-08-2024) Если различные партии вносят хорошие законопроекты, а партия... Да плевать они хотели на все удары) Что ей будет-то, партии власти? Никак власти лишится? Самому-то не смешно?
12:59:03 14-08-2024
Могли бы и подкинуть денюжков
13:21:25 14-08-2024
Пусть сразу чёртовыми смартфонами выдают, да местного производства...
17:59:09 17-08-2024
Нам вот не платят детские дочке ,10 лет потому что мы работаем неофициально.Хоть 5 т ввели бы поддержку для школьников,которые не получают детские ,и многодетным таких много ,детские не получают .Принимают законы не в пользу людей и детей .