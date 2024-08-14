Предложение ввести новую меру поддержки уже направили в Госдуму

14 августа 2024, 12:10, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Часть российских семей со школьниками может начать получать дополнительные выплаты к началу учебного года. Такой законопроект направили в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. В СМИ называют даже сумму возможной выплаты - 19 тысяч рублей.

Рассказываем, введут ли эти выплаты, кому их предлагают выплачивать и каким будет их размер.

1 Что за выплаты по 19 тысяч рублей на подготовку к школе предлагают ввести в России? Это ежегодные выплаты из федерального бюджета, которые предлагают ввести депутаты партии ЛДПР. По задумке, деньги должны предназначаться для поддержке семей во время сборов к учебному году.

2 Кому предлагают выплачивать по 19 тысяч рублей? Согласно тексту законопроекта, выплаты предлагается перечислять семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 18-23 лет, которые продолжают обучение по основным общеобразовательным программам.

3 А точно сумма выплаты составит 19 тысяч рублей? Не совсем. Законопроект предлагает установить размер выплаты на уровне одного прожиточного минимума на ребенка. Соответственно, задумка депутатов в том, чтобы эта выплата ежегодно индексировалась. Например, в 2024 году федеральный прожиточный минимум на ребенка равен почти 15 тысячам рублей. Но уже в 2025-м он вырастет более чем на 2 тысячи рублей.

4 Как будут назначать выплату, если ее введут? По заявлению одного из родителей. Согласно тексту законопроекта, выплату предлагается осуществлять в месяц, следующий после подачи заявление. При этом заявление можно будет подать с августа по декабрь.

5 Когда в России могут ввести новую выплату на подготовку к школе? Новую меру поддержки предлагается ввести с 1 января 2025 года.