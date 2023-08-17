Некоторым семьям положена материальная поддержка, чтобы собрать ребенка к учебному году

17 августа 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

До начала учебного года осталось пару недель. Для родителей школьников август – всегда непростое время. Нужно потратить немало сил и денег, чтобы собрать ребенка в школу.

Впрочем, некоторым семьям положена финансовая поддержка от государства, чтобы подготовка была не такой накладной. О том, какие выплаты на подготовку в школе есть в Алтайском крае и кому они положены, читайте в материале amic.ru.

Кстати, о том, во сколько в 2023 году в среднем обойдется сбор ребенка в школу на Алтае, читайте в нашем материале.

1 Кому в Алтайском крае положены выплаты на подготовку к школе? В Алтайском крае такая мера поддержки положена детям из многодетных семей. В зависимости от того, в каком классе учится ребенок, выплата может составить 5 или 7,5 тысячи рублей.

2 Кто может получить 7500 рублей на подготовку к школе? Такая выплата положена первоклассникам из многодетных семей. Когда ребенок идет в первый класс, родители могут обратиться за мерой поддержки и единоразово получить 7,5 тысячи рублей.

3 Кому положены 5000 рублей на подготовку к школе? Эта выплата положена учащимся 2-11 классов, которые воспитываются в многодетных семьях. Другими словами, после того как ребенку выплатили 7,5 тысячи перед первым классом, в дальнейшем ему ежегодно будут выдавать еще по 5 тысяч рублей. И так вплоть до 11-го класса.

4 Кто может получить тысячу рублей на подготовку к школе? Тысяча рублей положена детям из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Впрочем, официально эта мера поддержки направлена не на подготовку к школе, а на "школьные нужды". И выплачивают ее уже после начала учебного года. Кстати, многодетные семьи, которые получают 7,5 или 5 тысяч рублей на ребенка, тоже могут получить эту выплату. Но для них критерии другие: среднедушевой доход не должен превышать двух прожиточных минимумов.

5 Как получить выплаты на подготовку к школе в Алтайском крае? Подать заявление на получение материальной поддержки на подготовку к школе можно на портале госуслуг или в управлении соцзащиты по месту жительства.

6 Будут ли выплаты по 10 тысяч рублей на подготовку к школе в 2023 году? Судя по всему, нет. Никаких заявлений на эту тему российские официальные лица не делали. Напомним, меру поддержки в виде 10 тысяч рублей на подготовку к учебному году российские семьи получали в 2020-м и 2021-м. Тогда Владимир Путин сам объявил о выплатах и подчеркнул, что родителям нужна помощь в период пандемии. Сейчас ничего подобного власти не говорят. Разные депутаты то и дело поднимают вопрос о том, что подобные выплаты следует оставить на постоянной основе. Но поддержки на высшем уровне эти инициативы до сих пор не встретили.