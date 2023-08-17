Какие выплаты на подготовку к школе можно получить в Алтайском крае в 2023 году?
Некоторым семьям положена материальная поддержка, чтобы собрать ребенка к учебному году
17 августа 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
До начала учебного года осталось пару недель. Для родителей школьников август – всегда непростое время. Нужно потратить немало сил и денег, чтобы собрать ребенка в школу.
Впрочем, некоторым семьям положена финансовая поддержка от государства, чтобы подготовка была не такой накладной. О том, какие выплаты на подготовку в школе есть в Алтайском крае и кому они положены, читайте в материале amic.ru.
Кстати, о том, во сколько в 2023 году в среднем обойдется сбор ребенка в школу на Алтае, читайте в нашем материале.
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Кому в Алтайском крае положены выплаты на подготовку к школе?
В Алтайском крае такая мера поддержки положена детям из многодетных семей. В зависимости от того, в каком классе учится ребенок, выплата может составить 5 или 7,5 тысячи рублей.
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Кто может получить 7500 рублей на подготовку к школе?
Такая выплата положена первоклассникам из многодетных семей. Когда ребенок идет в первый класс, родители могут обратиться за мерой поддержки и единоразово получить 7,5 тысячи рублей.
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Кому положены 5000 рублей на подготовку к школе?
Эта выплата положена учащимся 2-11 классов, которые воспитываются в многодетных семьях. Другими словами, после того как ребенку выплатили 7,5 тысячи перед первым классом, в дальнейшем ему ежегодно будут выдавать еще по 5 тысяч рублей. И так вплоть до 11-го класса.
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Кто может получить тысячу рублей на подготовку к школе?
Тысяча рублей положена детям из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.
Впрочем, официально эта мера поддержки направлена не на подготовку к школе, а на "школьные нужды". И выплачивают ее уже после начала учебного года.
Кстати, многодетные семьи, которые получают 7,5 или 5 тысяч рублей на ребенка, тоже могут получить эту выплату. Но для них критерии другие: среднедушевой доход не должен превышать двух прожиточных минимумов.
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Как получить выплаты на подготовку к школе в Алтайском крае?
Подать заявление на получение материальной поддержки на подготовку к школе можно на портале госуслуг или в управлении соцзащиты по месту жительства.
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Будут ли выплаты по 10 тысяч рублей на подготовку к школе в 2023 году?
Судя по всему, нет. Никаких заявлений на эту тему российские официальные лица не делали.
Напомним, меру поддержки в виде 10 тысяч рублей на подготовку к учебному году российские семьи получали в 2020-м и 2021-м. Тогда Владимир Путин сам объявил о выплатах и подчеркнул, что родителям нужна помощь в период пандемии.
Сейчас ничего подобного власти не говорят. Разные депутаты то и дело поднимают вопрос о том, что подобные выплаты следует оставить на постоянной основе. Но поддержки на высшем уровне эти инициативы до сих пор не встретили.
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Я слышал, скоро будут платить по 21 тысяче рублей. Это правда?
На данный момент нет. Это тоже лишь инициатива, с которой выступила группа депутатов Госдумы. Они предлагают ежегодно выплачивать родителям 21 тысячу рублей на подготовку ребенка к школе. Законопроект находится в парламенте довольно долго, но решения по нему до сих пор нет.
Так что на эти деньги в ближайшее время точно рассчитывать не стоит.
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