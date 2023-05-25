Президент Владимир Путин установил выплаты для семей сотрудников МЧС, раненых или погибших в зоне спецоперации при исполнении обязанностей.

Какого размера будут выплаты – в материале amic.ru.

В случае гибели сотрудника МЧС в зоне спецоперации либо его смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы (прекращения трудового договора), наступившей вследствие увечья (контузии, заболевания, полученного в результате травм), его семья получит единовременную выплату в размере 5 млн рублей, а в случае ранения военнослужащему положены 3 млн рублей.

Новый указ распространяется на правоотношения с 24 февраля 2022 года.

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А имеют ли право на выплаты семьи остальных участников СВО в случае их гибели?

Да. В марте 2022 года президент Владимир Путин пообещал, что семьям семьям погибших в СВО будут выплачены по 7,421 млн рублей.

"Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренное по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 421 000 рублей", — цитировал РБК Путина 3 марта 2022 года.

При этом для раненых, сообщал ранее президент Владимир Путин, тоже предусмотрены выплаты - около 3 млн рублей.