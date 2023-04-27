Некоторым участникам спецоперации из Алтайского края окажут дополнительную поддержку. Кто на этот раз получит по 100 тыс. рублей?

27 апреля 2023, 14:42, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

24 апреля вице-премьер Андрей Турчак предложил уравнять денежное довольствие участников спецоперации. Он заявил, что сейчас минимальная зарплата добровольца составляет 195 тыс. рублей независимо от того, где он находится, а у военнослужащего-контрактника – только если он на передовой. Подробнее об этом – по ссылке.

В Алтайском крае тоже считают, что нужно разобраться с денежным довольствием и поддержкой участников СВО. Поэтому губернатор региона Виктор Томенко поручил выплачивать по 100 тыс. рублей некоторым контрактникам – для них это будет дополнительной помощью. Кому и при каких условиях положена единовременная выплата и на какие льготы могут претендовать те, кто участвует в спецоперации, – читайте на amic.ru.

1 Кому из участников СВО выплатят по 100 тысяч в Алтайском крае? По 100 тыс. рублей в Алтайском крае выплатят военнослужащим , заключившим контракт на участие в СВО с 1 марта 2023 года.

2 Все ли контрактники из Алтайского края, участвующие в СВО, смогут получить материальную помощь? Да, все. Независимо от места проживания. Но нужно соблюсти одно условие – состоять на учёте в военкомате Алтайского края.

3 А раньше кто-то из участников спецоперации из Алтайского края уже получал по 100 тысяч? Да. Осенью 2022-го материальную помощь получили мобилизованные в Алтайском крае, им также единовременно выплатили по 100 тыс. рублей. Уточнялось, эти деньги не учитывают в составе доходов семей, даже при предоставлении им других видов соцподдержки. Напомним, о поручении губернатора Виктора Томенко оказать такую помощь военнослужащим сообщалось 20 октября. А 24 октября министр соцзащиты Наталья Оськина рассказала, что уже 71% мобилизованных в регионе получили единовременные выплаты. Ну а помимо выплат, мобилизованным положены льготы.

4 Какие льготы положены мобилизованным? Бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, обязательное государственное страхование и ряд других льгот. Подробнее с их списком можно ознакомиться здесь. И, добавим, получить льготы и помощь от государства могут не только сами мобилизованные, но и их семьи. В Алтайском крае – тоже.