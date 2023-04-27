Выплаты и льготы участникам СВО: кто получит по 100 тысяч рублей в Алтайском крае?
Некоторым участникам спецоперации из Алтайского края окажут дополнительную поддержку. Кто на этот раз получит по 100 тыс. рублей?
27 апреля 2023, 14:42, Анастасия Бичакова
24 апреля вице-премьер Андрей Турчак предложил уравнять денежное довольствие участников спецоперации. Он заявил, что сейчас минимальная зарплата добровольца составляет 195 тыс. рублей независимо от того, где он находится, а у военнослужащего-контрактника – только если он на передовой. Подробнее об этом – по ссылке.
В Алтайском крае тоже считают, что нужно разобраться с денежным довольствием и поддержкой участников СВО. Поэтому губернатор региона Виктор Томенко поручил выплачивать по 100 тыс. рублей некоторым контрактникам – для них это будет дополнительной помощью. Кому и при каких условиях положена единовременная выплата и на какие льготы могут претендовать те, кто участвует в спецоперации, – читайте на amic.ru.
Кому из участников СВО выплатят по 100 тысяч в Алтайском крае?
Все ли контрактники из Алтайского края, участвующие в СВО, смогут получить материальную помощь?
А раньше кто-то из участников спецоперации из Алтайского края уже получал по 100 тысяч?
Да. Осенью 2022-го материальную помощь получили мобилизованные в Алтайском крае, им также единовременно выплатили по 100 тыс. рублей. Уточнялось, эти деньги не учитывают в составе доходов семей, даже при предоставлении им других видов соцподдержки.
Напомним, о поручении губернатора Виктора Томенко оказать такую помощь военнослужащим сообщалось 20 октября. А 24 октября министр соцзащиты Наталья Оськина рассказала, что уже 71% мобилизованных в регионе получили единовременные выплаты.
Ну а помимо выплат, мобилизованным положены льготы.
Какие льготы положены мобилизованным?
Бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, обязательное государственное страхование и ряд других льгот. Подробнее с их списком можно ознакомиться здесь.
И, добавим, получить льготы и помощь от государства могут не только сами мобилизованные, но и их семьи. В Алтайском крае – тоже.
И на какую же помощь могут рассчитывать семьи мобилизованных?
Дети мобилизованных жителей Алтайского края могут быть зачислены в детские сады без очереди, если им исполнилось 1,5 года, а также при наличии свободных мест.
Пожилые родственники и инвалиды в семьях военнослужащих могут в приоритетном порядке получать любые социальные услуги независимо от состава семьи.
Кроме того, члены семей мобилизованных имеют право на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Им содействуют в поиске работы и бесплатно оказывают юридическую помощь, связанную с получением соцподдержки. Подробнее о мерах поддержки – в материале amic.ru.
15:02:29 27-04-2023
Как понимаю желающих немного ?