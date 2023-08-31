"Чтоб оно за мною мчалось". Уходящее лето в фотографиях amic.ru
Красота летнего сезона в снимках Екатерины Смолихиной
31 августа 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина
На календаре 31 августа, а это значит, что лето подошло к концу. Грустить по этому поводу не стоит, ведь дальше прекрасная осень, в которую можно унести теплые воспоминания. Фотокорреспондет amic.ru Екатерина Смолихина собрала самые солнечные и атмосферые снимки сезона.
Лето - 2023 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
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