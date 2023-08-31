"Чтоб оно за мною мчалось". Уходящее лето в фотографиях amic.ru

Красота летнего сезона в снимках Екатерины Смолихиной

31 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина

На календаре 31 августа, а это значит, что лето подошло к концу. Грустить по этому поводу не стоит, ведь дальше прекрасная осень, в которую можно унести теплые воспоминания. Фотокорреспондет amic.ru Екатерина Смолихина собрала самые солнечные и атмосферые снимки сезона.