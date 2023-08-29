Четырехлетнее благоустройство парка "Изумрудный" в Барнауле закончится ко Дню города

Рабочим осталось повесить ворота на центральный вход, навесить тент на амфитеатр и засеять зелёный пляж

29 августа 2023, 08:35, ИА Амител

Обновлённая арка парка "Изумрдный"/ Фото: amic.ru

Благоустройство парка "Изумрудный" и его финальный, четвёртый этап, полностью закончится ко Дню города 2 сентября. Сейчас в парке доделывают последние детали. Об этом amic.ru рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

По словам Вакаева, работы сейчас в финальной стадии. Они должны были завершаться ещё в середине августа, однако немного затянулись из-за непогоды.

"Мы планируем всё закончить ко Дню города. Осталось повесить ворота на центральный вход, навесить тент на амфитеатр и засеять зелёный пляж. Сроки по посеву нам сбили дожди, они же не дали сделать тент, технология изготовления оказалась сложная. Ворота тоже пришлось скорректировать. Это нормально, сами сроки были очень сжаты, тот же "Юбилейный" сдавать планируется только в октябре. Поскольку мы старались, то немного не успели в срок. Но всё равно в этом году работа была лучше организована, сделали за четыре месяца много чего. Мы впервые так рано закончили работы, так что всё нормально", — объяснил Вакаев.

Визитная карточка парка — входная арка в "Изумрудный" — тоже уже почти готова, отметил Вакаев. Она немного изменилась — на арке появились часы. По словам Вакаева, это личная инициатива архитектора. В советские времена часы висели в парке, специалисты увидели фотографии тех времён и решили воссоздать советский облик входной конструкции.









































































































Окончание работ в парке "Изумрудный"/ Фото: amic.ru

По словам Владислава Вакаева, все крупные работы в парке 2 сентября будут завершены, однако осенью в парке будут продолжать высаживать газоны, кусты и деревья. Кроме того, в парке планируется поставить найденный в мае памятник пионеру советских времён. Владислав Вакаев отметил, что дожди мешали вывезти его из "Изумрудного", однако уже скоро это произойдёт, памятник отремонтируют и установят в парке. Это планируется сделать в этом году.

В октябре пруд начнут готовить к зиме, чтобы открыть там каток. До конца сентября там ещё можно будет прокатиться на лодке и катамаране, но всё будет зависеть от погоды, отметил Вакаев.

Праздничных мероприятий, приуроченных к окончанию работ, в парке пока не планируется. Однако вместо этого запланирована насыщенная программа ко Дню города. Её в парке объявят 29 августа.

Напомним, что благоустройство "Изумрудного" началось в 2020 году продолжалось четыре года. За это время там построили пешеходные и велосипедные дорожки, восстановили центральную аллею, поставили фонарные столбы, установили сцену, малые архитектурные формы, скамейки, урны и так далее. Также там построили беседки для отдыха, детские спортивные и игровые площадки, восстановили пруд, сделали островок и мостики с набережной.

На финальном этапе в "Изумрудном" провели освещение, поставили ограждение, отреставрировали входные группы, построили амфитеатр, обустроили пешеходные дорожки, восстанавливали Томский тракт, сделали новые парковки и провели другие работы.

О том, что ждёт парк в будущем, можно узнать в недавнем выпуске проекта amic.ru "Переговорка".