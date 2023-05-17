Чтобы избежать заторов, на Алтае приостановят ремонт на Чуйском тракте. Где именно?

Работы по расширению трассы идут сразу на шести участках общей протяжённостью 45 километров

17 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: пресс-служба Упрдор "Алтай"

Чтобы избежать дополнительных заторов на дорогах Алтайского края в период высокого туристического сезона, на некоторых участках Упрдор "Алтай" будет приостанавливать ремонтные работы в выходные и праздничные дни. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"На мосту через реку Лосиху вблизи села Баюновские Ключи в Первомайском районе работы на дорожном покрытии возобновятся уже после окончания летнего периода. А в Красногорском районе в выходные и праздничные дни подрядная организация по договорённости с Упрдор "Алтай" не будет выполнять работы, связанные с ограничением движения", – сообщил руководитель ведомства.

При этом поставить на паузу и организовать "окна" в ремонте Чуйского тракта, где сейчас ведётся его расширение до четырёх полос, невозможно, но заторов здесь не прогнозируют. Сегодня работы идут сразу на шести участках общей протяжённостью 45 километров: в Тальменском, Косихинском, Зональном, Троицком и Бийском районах. И успеть закончить их дорожникам тоже нужно в срок.