Чтобы избежать заторов, на Алтае приостановят ремонт на Чуйском тракте. Где именно?
Работы по расширению трассы идут сразу на шести участках общей протяжённостью 45 километров
17 мая 2023, 08:01, ИА Амител
Чтобы избежать дополнительных заторов на дорогах Алтайского края в период высокого туристического сезона, на некоторых участках Упрдор "Алтай" будет приостанавливать ремонтные работы в выходные и праздничные дни. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.
"На мосту через реку Лосиху вблизи села Баюновские Ключи в Первомайском районе работы на дорожном покрытии возобновятся уже после окончания летнего периода. А в Красногорском районе в выходные и праздничные дни подрядная организация по договорённости с Упрдор "Алтай" не будет выполнять работы, связанные с ограничением движения", – сообщил руководитель ведомства.
При этом поставить на паузу и организовать "окна" в ремонте Чуйского тракта, где сейчас ведётся его расширение до четырёх полос, невозможно, но заторов здесь не прогнозируют. Сегодня работы идут сразу на шести участках общей протяжённостью 45 километров: в Тальменском, Косихинском, Зональном, Троицком и Бийском районах. И успеть закончить их дорожникам тоже нужно в срок.
"По завершении этих работ до четырёх полос будет расширена практически половина этой дорожной магистрали. Сегодня движение по всем этим участкам осуществляется по двум полосам: по одной в каждую сторону", – сказал Евгений Дешевых.
08:21:13 17-05-2023
Чтобы избежать заторов не проще было рядом строить ещё 2 полосы а не "расширять?
09:27:04 17-05-2023
Гость 08:21:13 17-05-2023 там так и делают
11:06:05 17-05-2023
"На мосту через реку Лосиху вблизи села Баюновские Ключи в Первомайском районе работы на дорожном покрытии возобновятся уже после окончания летнего периода." Работы не ведутся, а знаки 40 не убрали((( п полиция стоит обилечивает
15:10:50 17-05-2023
А вот мост то новый стоило начинать строить,сразу под 4 полосы.