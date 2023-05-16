Рекорд последних 5 лет. Сколько вложили инвесторы в развитие турзон в Алтайском крае?

Деньги пошли на строительство объектов на "Бирюзовой Катуни", в "Сибирской монете" и "Белокурихе горной"

16 мая 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Порядка 2,4 миллиарда рублей потратили инвесторы в Алтайском крае в 2022 году на строительство объектов в туристических зонах "Бирюзовая Катунь", "Сибирская монета" и "Белокуриха горная". Эта сумма стала рекордной за последние пять лет и сейчас все эти проекты находятся в активной стадии реализации, сообщил на пресс-конференции начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"На "Бирюзовой Катуни" обеспечена работоспособность всех инженерных сетей. Подписаны соглашения уже с 33 резидентами. Объём заявленных ими инвестиций составляет 23,7 млрд руб. На территории "Сибирской монеты" приступили к формированию внутриплощадочной инфраструктуры. Действующий инвестор проектирует ещё одну гостиницу на 250 номеров и сопутствующую туристическую инфраструктуру.

В "Белокурихе горной", напомнил Дешевых, за счёт федерального бюджета в предыдущие годы было построено две дороги. Одна из них – до горнолыжного комплекса на Мишиной горе, а вторая – до планируемого горнолыжного комплекса на горе Глухариной. Сейчас управление с корпорацией "Туризм.рф" ведёт разработку плана комплексной застройки "Белокурихи горной".

"На территории "Белокурихе горной" к концу года ждём начала ввода в эксплуатацию ряда объектов курорта Grand-Cryo Resort. Компания "Азимут" в этом году должна завершить разработку проектно-сметной документации гостиничного комплекса, а в следующем году – начать его строительство", – рассказал Евгений Дешевых.

По прогнозам эксперта, объём внебюджетных инвестиций в развитие туристических объектов в регионе в 2022-м превысит 1 млрд руб. Ещё порядка 1,6 млрд руб. будет направлено в отрасль из бюджетов.