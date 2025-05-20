Чучело белого бенгальского тигренка передали в Музей природы Алтайского края

Животное погибло во время транспортировки из барнаульского зоопарка в другой, однако теперь послужит науке

20 мая 2025, 18:40, ИА Амител

Чучело белого бенгальского тигренка / Фото: пресс-служба Минприроды Алтайского края

Коллекция Музея природы Алтайского края пополнилась чучелом белого бенгальского тигренка. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, экспонат передали из барнаульского зоопарка "Лесная сказка".

Как рассказал глава зоопарка и депутат АКЗС Сергей Писарев, тигренок прожил в стенах зверинца четыре месяца. Его хотели отправить в другой зоопарк, однако по дороге в аэропорт у животного случился сердечный приступ. Реанимировать его не удалось. По словам Писарева, избежать подобных ситуаций нельзя, поскольку животные переживают огромный стресс при переезде.

"В наши дни ареал обитания бенгальских тигров существенно сократился. Этот вид занесен в международную Красную книгу, а также в Красную книгу России. Именно поэтому новый экспонат так важен для Музея природы АлтГУ", – добавили в ведомстве.

Кроме того, недавно сотрудники Минприроды передали в музей шкуру снежного барса. Ценный трофей изъяли у браконьеров в 2015 году и теперь он служит на благо науки.