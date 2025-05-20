Чучело белого бенгальского тигренка передали в Музей природы Алтайского края
Животное погибло во время транспортировки из барнаульского зоопарка в другой, однако теперь послужит науке
20 мая 2025, 18:40, ИА Амител
Коллекция Музея природы Алтайского края пополнилась чучелом белого бенгальского тигренка. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, экспонат передали из барнаульского зоопарка "Лесная сказка".
Как рассказал глава зоопарка и депутат АКЗС Сергей Писарев, тигренок прожил в стенах зверинца четыре месяца. Его хотели отправить в другой зоопарк, однако по дороге в аэропорт у животного случился сердечный приступ. Реанимировать его не удалось. По словам Писарева, избежать подобных ситуаций нельзя, поскольку животные переживают огромный стресс при переезде.
"В наши дни ареал обитания бенгальских тигров существенно сократился. Этот вид занесен в международную Красную книгу, а также в Красную книгу России. Именно поэтому новый экспонат так важен для Музея природы АлтГУ", – добавили в ведомстве.
Кроме того, недавно сотрудники Минприроды передали в музей шкуру снежного барса. Ценный трофей изъяли у браконьеров в 2015 году и теперь он служит на благо науки.
01:29:44 21-05-2025
угробили животное! вы там ополоумели что-ли? ветеринары ГОТОВЯТ животных, приучают к транспортировочной клетке, дозируют титрацией успокоительное, седационные для кишечника препараты и пр и пр. Мы как-то коров породистых, племенных жеребят, телят и прочих ДОРОГИХ сх животных покупателям и на выставки и пр. перевозим совсем без стресса (!!), соколов из питомника отправляем и тд, а тут убили тигренка!!! Безграмотностью своей и жестоким обращением. Я уверен нужно подавать Росприроднадзору в суд за такие деяния. ПОЗОР а не зверинец, позор и стыд
10:18:09 21-05-2025
У хозяина зоопарка есть хоть какое-то образование по направлению работы?
Или это директор самоучка?
00:35:37 22-05-2025
Гость (10:18:09 21-05-2025) У хозяина зоопарка есть хоть какое-то образование по направл... Таблетки прими, не бросай резко. По вашему директор мясокомбината должен быть технологом мясопереработки или бойцом скота?? Ну и тд, а страной руководить должен закончивший факультет Федеративного Президенствования??
10:23:47 21-05-2025
бедный котенок... мягких облачков тебе...