Amic.ru собрал самую интересную подборку программ, мероприятий и выставок

13 мая 2025, 06:40, ИА Амител

"Ночь Музеев – 2022" / Фото: amic.ru

17 мая Алтайский край в 20-й раз поучаствует в акции "Ночь музеев". Участниками мероприятия станут более 100 культурных площадок. Из них 50 – это барнаульские музеи, среди которых государственные, городские, ведомственные, школьные, частные музеи и галереи.

Общая тема "Ночи музеев" – "Герои". По словам министра культуры России Ольги Любимовой, "тема имеет важное значение для сохранения исторической памяти и укрепления духовно-нравственных ценностей в России, а также формирования чувства гордости за свою страну и ее достижения". Помимо общей темы "Герои", в Алтайском крае "Ночь музеев" будет посвящена 80-летию Победы в ВОВ, а также другим важным для региона направлениям.

Торжественное открытие акции в Барнауле состоится 17 мая в 18:00 в парке культуры и отдыха "Центральный". Программы в музеях начнутся с 19:00 и продлятся до 02:00 18 мая.

Amic.ru собрал самые интересные программы, мероприятия и выставки "Ночи музеев – 2025".

Алтайский государственный краеведческий музей

Самая масштабная площадка "Ночи музеев" – это, пожалуй, Краеведческий музей. Он расположен сразу в нескольких локациях, и на всех организованы мероприятия.

На ул. Ползунова, 46, в 19:00 пройдет открытие всероссийской акции "Ночь музеев – 2025".

В 19:05 музей удивит своих гостей танцевальной программой "Дочери ветра" от студии Ayuna Tribe. Вместе с ними на сцену выйдут и проведут показательные выступления участники клуба исторического фехтования "Стальной Опоссум". Музей обращает внимание, что мероприятия состоятся только при хороших погодных условиях.

Кстати, 2025 год – очень памятный для Алтайского края. В этом году отмечается 250 лет со дня рождения горного инженера, изобретателя Петра Козьмича Фролова. Он лично участвовал в формировании облика города как организатор и архитектор. Поэтому музей подготовил мастер-класс "Фролов в кубе" по изготовлению развивающего оригами, который пройдет с 19:30 до 20:15 по адресу: пр. Красноармейский, 28.

По адресу Ползунова, 39, с 19:00 до 00:00 пройдут творческие мастер-классы. С 20:00 состоятся экскурсии "Люди-лебеди: кто они?" и "Гуркин из рода Чорос". Также пройдет квест по музею, который называется "Путь героя", начнется он в 19:00 и продолжится до 23:00.

Изюминкой вечера станет стрельба из арбалетов и луков от клуба "Шервудский лес" (по адресу ул. Ползунова, 46а).

Художественный музей Алтайского края

Государственный художественный музей Алтайского края подготовил выставку "Война и судьбы".

В экспозиции представлено 19 произведений 16 художников из собрания музея: живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. "9 мая. Рядовые победы" – так называется работа заслуженного художника РСФСР Геннадия Федоровича Борунова, которая представлена на выставке. Все мероприятия пройдут с 19:00 до 02:00 по адресу: ул. Максима Горького, 16 (пересечение ул. Л. Толстого – ул. М. Горького).

В музее вас ждут три интересных мастер-класса – по набойке по ткани, "Мой Барнаул" от художника-графика Анны Полторыхиной и "Наивная открытка в печатной графике" от художницы Екатерины Витвиновой.

В 20:30 в "Музейном дворике" пройдет музыкальный разогрев от DJ Кати Барышевой, а в 22:30 начнется полуночная экскурсия "Тайна старинного особняка".

В дополнение музей приглашает на пешеходную экскурсию по ул. Мало-Тобольской от парка "Центральный" до ул. Максима Горького, 16, которая пройдет в 18:45 до 19:00.

Любители делать интересные фото могут сфотографироваться в фотозоне "Я люблю Художественный". Также гостей ждет беспроигрышная лотерея-аттракцион "Давай сыграем!".

Что интересного посмотреть в музее ГМИЛИКА?

В музее, посвященном литературе и искусству, подготовили насыщенные и познавательные мероприятия. Откроется "Ночь музеев" ансамблем барабанщиц "Ритмы времени". В 20:00 начнется интерактивная программа о том, как художники оформляют книги "Книжка/картинка? Музейный сюжет".

По адресу ул. Льва Толстого, 2, с 19:20 до 19:40 пройдет песочная анимация "Тот подвиг свят" художницы Ирина Казанцевой с мини-выставкой "Донбасс – сердце России" – художница представит фотографии работ, выполненных песком.

В 23:00 начнется мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы "День – ночь". В это же время пройдет мастер-класс по изготовлению подарка воину СВО "Солдатский мишка".

В 20:00 покажут документальные фильмы: "Укок – слово Неба", "С молитвой".

Музей, несмотря на главную повестку, выделил еще и экологическую тематику. Гости смогут поучаствовать в различных познавательных мероприятиях и квест-игре. Завершится экологическая программа благотворительной фотосессией с животными приюта для бездомных собак и кошек "Ласка". Музей обращает внимание, что съемка состоится только при условии хорошей погоды.

На здании каждого участника акции организаторы разместят отличительный знак с номером, обозначающим официального участника "Ночи музеев".

Сколько стоит входной билет?

На большинство площадок, которые участвуют в ежегодной культурной акции, вход будет свободным, но в некоторые учреждения культуры стоимость для взрослых составит 150 рублей. Билеты можно приобрести по "Пушкинской карте" уже с 2 мая либо же купить в кассе каждого музея-участника. Дети школьного возраста могут приобрести билет за 50 рублей, а дошкольники имеют право посетить все мероприятия бесплатно.

Полный список событий можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в "Ночь музеев" в Барнауле перекроют два участка дорог, из-за чего изменятся схемы движения нескольких автобусов.

Автор – Екатерина Гуляева