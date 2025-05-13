"Ночь музеев — 2025". Мероприятия в Барнауле, которые нельзя пропустить
Amic.ru собрал самую интересную подборку программ, мероприятий и выставок
13 мая 2025, 06:40, ИА Амител
17 мая Алтайский край в 20-й раз поучаствует в акции "Ночь музеев". Участниками мероприятия станут более 100 культурных площадок. Из них 50 – это барнаульские музеи, среди которых государственные, городские, ведомственные, школьные, частные музеи и галереи.
Общая тема "Ночи музеев" – "Герои". По словам министра культуры России Ольги Любимовой, "тема имеет важное значение для сохранения исторической памяти и укрепления духовно-нравственных ценностей в России, а также формирования чувства гордости за свою страну и ее достижения". Помимо общей темы "Герои", в Алтайском крае "Ночь музеев" будет посвящена 80-летию Победы в ВОВ, а также другим важным для региона направлениям.
Торжественное открытие акции в Барнауле состоится 17 мая в 18:00 в парке культуры и отдыха "Центральный". Программы в музеях начнутся с 19:00 и продлятся до 02:00 18 мая.
Amic.ru собрал самые интересные программы, мероприятия и выставки "Ночи музеев – 2025".
Алтайский государственный краеведческий музей
Самая масштабная площадка "Ночи музеев" – это, пожалуй, Краеведческий музей. Он расположен сразу в нескольких локациях, и на всех организованы мероприятия.
На ул. Ползунова, 46, в 19:00 пройдет открытие всероссийской акции "Ночь музеев – 2025".
В 19:05 музей удивит своих гостей танцевальной программой "Дочери ветра" от студии Ayuna Tribe. Вместе с ними на сцену выйдут и проведут показательные выступления участники клуба исторического фехтования "Стальной Опоссум". Музей обращает внимание, что мероприятия состоятся только при хороших погодных условиях.
Кстати, 2025 год – очень памятный для Алтайского края. В этом году отмечается 250 лет со дня рождения горного инженера, изобретателя Петра Козьмича Фролова. Он лично участвовал в формировании облика города как организатор и архитектор. Поэтому музей подготовил мастер-класс "Фролов в кубе" по изготовлению развивающего оригами, который пройдет с 19:30 до 20:15 по адресу: пр. Красноармейский, 28.
По адресу Ползунова, 39, с 19:00 до 00:00 пройдут творческие мастер-классы. С 20:00 состоятся экскурсии "Люди-лебеди: кто они?" и "Гуркин из рода Чорос". Также пройдет квест по музею, который называется "Путь героя", начнется он в 19:00 и продолжится до 23:00.
Изюминкой вечера станет стрельба из арбалетов и луков от клуба "Шервудский лес" (по адресу ул. Ползунова, 46а).
Художественный музей Алтайского края
Государственный художественный музей Алтайского края подготовил выставку "Война и судьбы".
В экспозиции представлено 19 произведений 16 художников из собрания музея: живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. "9 мая. Рядовые победы" – так называется работа заслуженного художника РСФСР Геннадия Федоровича Борунова, которая представлена на выставке. Все мероприятия пройдут с 19:00 до 02:00 по адресу: ул. Максима Горького, 16 (пересечение ул. Л. Толстого – ул. М. Горького).
В музее вас ждут три интересных мастер-класса – по набойке по ткани, "Мой Барнаул" от художника-графика Анны Полторыхиной и "Наивная открытка в печатной графике" от художницы Екатерины Витвиновой.
В 20:30 в "Музейном дворике" пройдет музыкальный разогрев от DJ Кати Барышевой, а в 22:30 начнется полуночная экскурсия "Тайна старинного особняка".
В дополнение музей приглашает на пешеходную экскурсию по ул. Мало-Тобольской от парка "Центральный" до ул. Максима Горького, 16, которая пройдет в 18:45 до 19:00.
Любители делать интересные фото могут сфотографироваться в фотозоне "Я люблю Художественный". Также гостей ждет беспроигрышная лотерея-аттракцион "Давай сыграем!".
Что интересного посмотреть в музее ГМИЛИКА?
В музее, посвященном литературе и искусству, подготовили насыщенные и познавательные мероприятия. Откроется "Ночь музеев" ансамблем барабанщиц "Ритмы времени". В 20:00 начнется интерактивная программа о том, как художники оформляют книги "Книжка/картинка? Музейный сюжет".
По адресу ул. Льва Толстого, 2, с 19:20 до 19:40 пройдет песочная анимация "Тот подвиг свят" художницы Ирина Казанцевой с мини-выставкой "Донбасс – сердце России" – художница представит фотографии работ, выполненных песком.
В 23:00 начнется мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы "День – ночь". В это же время пройдет мастер-класс по изготовлению подарка воину СВО "Солдатский мишка".
В 20:00 покажут документальные фильмы: "Укок – слово Неба", "С молитвой".
Музей, несмотря на главную повестку, выделил еще и экологическую тематику. Гости смогут поучаствовать в различных познавательных мероприятиях и квест-игре. Завершится экологическая программа благотворительной фотосессией с животными приюта для бездомных собак и кошек "Ласка". Музей обращает внимание, что съемка состоится только при условии хорошей погоды.
На здании каждого участника акции организаторы разместят отличительный знак с номером, обозначающим официального участника "Ночи музеев".
Сколько стоит входной билет?
На большинство площадок, которые участвуют в ежегодной культурной акции, вход будет свободным, но в некоторые учреждения культуры стоимость для взрослых составит 150 рублей. Билеты можно приобрести по "Пушкинской карте" уже с 2 мая либо же купить в кассе каждого музея-участника. Дети школьного возраста могут приобрести билет за 50 рублей, а дошкольники имеют право посетить все мероприятия бесплатно.
Полный список событий можно посмотреть по ссылке.
Напомним, в "Ночь музеев" в Барнауле перекроют два участка дорог, из-за чего изменятся схемы движения нескольких автобусов.
Автор – Екатерина Гуляева
08:06:48 13-05-2025
В парке Центрального района будет выставка ретро автомобилей и военной ретро техники. Так же там будет экспозиция "Времена героев". Где будут представлены предметы быта, амуниция, вооружение периодов первой мировой войны, гражданской, великой отечественной и войны в Афганистане.
08:14:28 13-05-2025
Кто знает, концерты будут на улице?
08:50:06 13-05-2025
Гость (08:14:28 13-05-2025) Кто знает, концерты будут на улице?... Ну ул. Никитина, дядь Петя обещал дать концерт и порвать гармонь. Но это только ежели ему нальют.
10:50:01 13-05-2025
Гость (08:06:48 13-05-2025) В парке Центрального района будет выставка ретро автомобилей... В программе Акции такой выставки нет.
10:59:03 13-05-2025
Ни разу не посещал ночь музеев, и в этот раз не планирую. И детей не отпущу ночью шариться где попало.
К тому же никто не отменял ФЗ № 124 от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», по которому с 22:00 до 6:00 ребенку нельзя быть на улице без совершеннолетних сопровождающих. Надеюсь органы правопорядка выловят всех малолетних нарушителей сего закона, поместят их в детские дома, а ихнех рожателей лишат рожательских прав.
19:41:40 14-05-2025
Музеев нет, а ночь осталась
09:12:54 16-05-2025
Марина (19:41:40 14-05-2025) Музеев нет, а ночь осталась... нет музеев а вы из дома выходить пробовали?
22:09:22 15-05-2025
86 (10:59:03 13-05-2025) Ни разу не посещал ночь музеев, и в этот раз не планирую. И ... Выздоравливайте!
14:20:49 16-05-2025
Гость (08:50:06 13-05-2025) Ну ул. Никитина, дядь Петя обещал дать концерт и порвать гар... Ой, клоуны в коментах