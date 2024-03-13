Против мужчины возбудили уголовное дело о похищении человека с применением насилия

13 марта 2024, 13:47, Антон Дегтярев

Анастасия спасается у соседей / Скриншот из видео с камер видеонаблюдения

27 февраля в Барнауле произошло жестокое нападение на жительницу города, которое попало на камеры видеонаблюдения. В редакцию amic.ru обратилась сестра пострадавшей и рассказала подробности происшествия. По ее словам, мужчина, угрожая девушке ножом, затащил ее к себе домой, но та чудом сумела вырваться и спрятаться у соседей. Против мужчины возбудили уголовное дело – правда, не о попытке изнасилования, а о похищении человека. Сейчас семья пострадавшей боится, что мужчина и вовсе скоро может освободиться.

Что случилось?

27 февраля около 22 часов жительница Барнаула Анастасия возвращалась домой с работы. Девушка вышла из автобуса и пошла по тротуару к своему дому. На улице Тихонова, где располагается частный сектор, в районе школы № 48 на нее напал незнакомый мужчина.

"Он начал ей говорить, что у его тети припадок, инсульт, инфаркт или что-то в этом роде. Она ответила, что не врач, и посоветовала позвонить в скорую. При этом она не останавливалась, продолжала идти. Он понял, что она не хочет останавливаться, и тогда повалил ее на землю, угрожая при этом ножом, заткнул ей рот и сказал: "Если ты сейчас хоть пикнешь, я тебя прирежу". Затем он поднял сестру с земли и повел направо от центральной дороги. Она поняла, что он тащит ее в один из домов, и пыталась отбиться. Тогда мужчина ударил ее еще раз, ногой в живот, в голову, и затащил в дом. Закрыл засов. И, угрожая ножом, высказал свои намерения сексуального характера. То есть произнес: "Сейчас с тобой будем развлекаться", – рассказала Наталья.

Анастасия смогла выбить у него из рук нож, при этом сама порезалась, вырвалась из здания и начала стучаться в калитки к соседям, но никто не открывал. Она перелезла через забор и забежала в дом к соседям. Люди вызвали ей скорую и полицию. Напавшего задержали. У девушки зафиксировали побои, но при этом также потребовали и характеристики с места работы и от соседей, "чтобы доказать, что она приличная", отметила Наталья.

Чего сейчас боятся родственники и соседи?

Сейчас родственники пострадавшей девушки боятся, что преступник может оказаться на свободе. Якобы в полиции им на это уже намекнули.

"Как нам сказали, он уже был судим за изнасилование. То есть он должен был сидеть, но по известной всем нынешней схеме он освободился и уже через полгода оказался опять здесь. Сейчас нам полиция говорит, что вроде как его пока держат в СИЗО, но он может освободиться, как и раньше, и потом может опять вернуться. По их словам, они сами в ужасе и с этой системой ничего сделать не могут", – рассказала Наталья.

Сейчас родственники встречают и провожают Анастасию до остановки. Но рядом с местом происшествия – школа. Здесь ходят школьники и студенты, дорога не освещена и "произойти там может все что угодно", указывает Наталья.

"Сестра до сих пор в шоке. Даже проходя мимо этого места, проезжая на машине, ее всю трясет, потому что это вопиющая ситуация. И эта дорога, по сути, детская. Там все школьники ходят. Она ведет к детскому центру "Журавлики", рядом школа. А вдруг в следующий раз ему захочется школьницу затащить. Все соседи говорят: "Как детям там ходить?" Фонарные столбы установлены, однако освещения нет уже много лет. Дорога не просто темная, она становится опасной", – отметила Наталья.

Дорога, на которой произошло преступление/ Фото: предоставлено Натальей

Что говорят следователи?

12 марта Следком Алтайского края прокомментировал инцидент. Там рассказали, что 38-летнего мужчину обвинили в похищении человека с применением насилия (п. "в, г" ч. 2 ст. 126 УК РФ). О попытке изнасилования в пресс-релизе не сообщается.

"По данным следствия, 27 февраля 2024 года в вечернее время 38-летняя жительница города Барнаула возвращалась с работы домой. По дороге, в районе частного сектора, к ней подошел незнакомый мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Приставив нож к телу потерпевшей, он, угрожая причинением насилия, приказал женщине проследовать к его дому. Заведя ее внутрь, он закрыл дверь на щеколду, однако потерпевшая стала оказывать активное сопротивление. Выхватив нож из рук обвиняемого, женщине удалось открыть дверь и забежать в соседний дом, попросив о помощи", – рассказали в Следкоме.

Теперь мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Обвиняемый заключен под стражу, а следователи собирают доказательства по уголовному делу.