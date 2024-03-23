"Чудовищный теракт". Томенко выразил соболезнования родным погибших в "Крокусе"

Губернатор подчеркнул, что все жители Алтайского края потрясены произошедшим

23 марта 2024, 08:00, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил в своем Telegram-канале соболезнования пострадавшим в "Крокус Сити Холле" во время теракта, произошедшего 22 марта.

"Чудовищный террористический акт в Подмосковье унес жизни десятков людей. Многие пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Все жители Алтайского края потрясены, глубоко возмущены бесчеловечностью происходящего. Скорбим по погибшим вместе со всей страной, в этот трудный час мы должны сохранять нашу стойкость. Верить в то, что и организаторы, и исполнители будут найдены и понесут заслуженное наказание", – написал глава региона.

Напомним, 23 марта произошла стрельба в московском "Крокус Сити Холле". По данным СМИ, стрелков было пятеро. После в здании произошел пожар: по последним данным, выгорели почти все помещения на втором этаже, повреждена кровля.

СК официально сообщил, что количество погибших на текущий момент составляет более 60 человек, это число может увеличиться. Раненых более 100.