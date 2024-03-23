Теракт в "Крокус Сити Холле". Что известно на данный момент

В ФСБ заявили как минимум о 40 погибших

23 марта 2024, 02:30, ИА Амител

22 марта произошла стрельба в московском "Крокус Сити Холле". Рассказываем, что известно о трагедии на данный момент.



Нападение



Информация о нападении на "Крокус" стала распространяться в соцсетях около 20:00 по московскому времени. Вооруженные мужчины вошли в здание и открыли огонь. Через некоторое время раздался взрыв, после чего начался пожар. Нападавшие находятся внутри здания.

Очевидцы в социальных сетях распространяли видео, на которых были видны стрелявшие и разбегавшиеся в разные стороны люди. По данным СМИ, стрелков было пятеро.









Жертвы и пострадавшие



По данным ФСБ, число погибших в результате стрельбы в "Крокусе" составляет не менее 40 человек. Пострадавших больше 100. В концертный зал запустили медиков. Они помогают раненым.



Что происходит у "Крокус Сити Холла" сейчас



Крыша здания охвачена огнем. Пожарные занимаются тушением. Внутрь зашли силовики, нападавших ищут. Здание оцеплено, вокруг много машин полиции, пожарные и кареты скорой помощи. Пожарным удалось остановить распространение огня.



По данным СМИ, одного из нападавших задержали. Остальных ищут сотрудники Росгвардии.









Как отреагировали власти



В некоторых регионах России местная администрация объявила об отмене массовых мероприятий. В местах массового пребывания людей в Москве усилили меры безопасности.



Власти США заявили о том, что не имеют информации о подготовке нападения в Москве. На Украине заявили, что непричастны к случившемуся.









Обновлено



В СМИ распространяется информация об автомобилях, на которых могли скрыться нападавшие. В то же время появляется информация о том, что ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ*. Эти сообщения могут быть ложными, поскольку для них используется устаревший шаблон.



* Признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.







