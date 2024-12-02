"Чуть не села". Жительница Барнаула пожаловалась на острый шуруп в автобусе № 35
Кондуктор отреагировала на эту проблему с безразличием
02 декабря 2024, 06:45, ИА Амител
Шуруп в сиденье / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле в автобусе № 35 в одном из задних сидений торчит острый шуруп, рассказала горожанка телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
"Чуть не села. Наверняка уже кто-то повредил либо попу, либо одежду", – рассказала женщина.
Она предупредила об этом кондуктора и попросила хотя бы забить шуруп молотком, но та лишь ответила, что "мы не слесари".
На вопрос другой пассажирки о том, что будет, если на это место сядет ребенок, работница автобуса сказала: "Ну и что?"
"То есть автобус это просто коробка? И плевать, в каком состоянии потом что у пассажиров?" – посетовала горожанка.
09:04:08 02-12-2024
Зато цены поднимайте, на обслуживание уходит куча денег, говорят. А по итогу что? Автобусы как были 20 лет назад внутри и снаружи, такие и остались, к троллейбусам и трамваем это тоже относится( новые не в счёт, конечно) трамваи все обшарпаные, неужели тупо покрасить нельзя, хотя бы?
09:13:50 02-12-2024
Конечно им плевать. Редкий кондуктор, кроме сбора денег, поможет бабушке или пассажиру с детьми найти сидячее место, согнав малолетних "инвалидов" со смартфонами...
10:47:05 02-12-2024
В XXI веке кондуктора можно заменить валидаторами, а сэкономленные на зарплате кондуктора финансы пустить, например, на ремонт автопарка
13:53:40 02-12-2024
Гость (10:47:05 02-12-2024) В XXI веке кондуктора можно заменить валидаторами, а сэконом... когда только новые 10ки вышли на линию, вы не видели сколько наших людей ездили "зайцами"?
без системы контролеров подобные нововведения увы не для нас.
14:23:26 03-12-2024
Толи еще будет при цене билета в 100 рябчиков