"Чуть не села". Жительница Барнаула пожаловалась на острый шуруп в автобусе № 35

Кондуктор отреагировала на эту проблему с безразличием

02 декабря 2024, 06:45, ИА Амител

Шуруп в сиденье / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в автобусе № 35 в одном из задних сидений торчит острый шуруп, рассказала горожанка телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

"Чуть не села. Наверняка уже кто-то повредил либо попу, либо одежду", – рассказала женщина.

Она предупредила об этом кондуктора и попросила хотя бы забить шуруп молотком, но та лишь ответила, что "мы не слесари".

На вопрос другой пассажирки о том, что будет, если на это место сядет ребенок, работница автобуса сказала: "Ну и что?"