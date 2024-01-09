Барнаульцы пожаловались на маршрутку с табличкой на скотче вместо стекла

С 1 января на маршруте стоимость проезда подняли до 35 рублей

09 января 2024, 15:46, ИА Амител

Фото предоставлено amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на маршрут № 77, где стоимость проезда повысили, а состояние транспорта вызывает вопросы. Об этом она рассказала Telegram-каналу amic.ru.

"В будний день после 19 часов на маршруте нет ни одного автобуса, так и сами автобусы в отвратительном состоянии: всегда грязные внутри и снаружи, в салоне накурено. С 1 января на маршруте стоимость проезда составляет 35 рублей", – отметила жительница.

В качестве примера она показала автобус, где вместо стекла вставили табличку.

"Я понимаю, что это частник. Но он же обслуживает городской маршрут, он перевозит людей. Администрация же имеет на них влияние, почему ничего не делается?" – возмущается женщина.

Ранее барнаульцы рассказали, что "падают в шок" от долгого ожидания троллейбуса № 1.