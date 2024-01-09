НОВОСТИТранспорт

Барнаульцы пожаловались на маршрутку с табличкой на скотче вместо стекла

С 1 января на маршруте стоимость проезда подняли до 35 рублей

09 января 2024, 15:46, ИА Амител

Фото предоставлено amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на маршрут № 77, где стоимость проезда повысили, а состояние транспорта вызывает вопросы. Об этом она рассказала Telegram-каналу amic.ru.

"В будний день после 19 часов на маршруте нет ни одного автобуса, так и сами автобусы в отвратительном состоянии: всегда грязные внутри и снаружи, в салоне накурено. С 1 января на маршруте стоимость проезда составляет 35 рублей", – отметила жительница.

В качестве примера она показала автобус, где вместо стекла вставили табличку.

"Я понимаю, что это частник. Но он же обслуживает городской маршрут, он перевозит людей. Администрация же имеет на них влияние, почему ничего не делается?" – возмущается женщина.

Ранее барнаульцы рассказали, что "падают в шок" от долгого ожидания троллейбуса № 1.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Барнаул жалобы и просьбы общественный транспорт

Комментарии 10

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Гость

15:54:22 09-01-2024

Да плевать на вас хотела администрация вместе со всеми чиновниками!

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Гость

16:48:35 09-01-2024

ЗАТО номер маршрута с счастливыми цифрами))))))))))))))))

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Гость

12:51:24 10-01-2024

Гость (16:48:35 09-01-2024) ЗАТО номер маршрута с счастливыми цифрами))))))))))))))))... И идет он, со счастливыми цифирками, прямо до СИЗО)))

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Александр

17:13:32 09-01-2024

77 маршрут вообще как хотят так и ездят. Вечером после 18.00 могут и небрать пасажиров и проехать 2 шт. Подряд.

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Надежда

18:23:41 09-01-2024

А тот, кто работает в городе не могут уехать уже после семи часов... Раньше такого не было...

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Гость

06:10:46 10-01-2024

У кого нет авто, попробуйте уехать с вокзала в 21-00!.Ни зимой ни летом-только такси. Ни 50,58,27 ни ходит ничего. Хоть трамвай счас начал ходить после открытия моста.

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Гость

07:48:09 10-01-2024

Гость (06:10:46 10-01-2024) У кого нет авто, попробуйте уехать с вокзала в 21-00!.Ни зим... справедливости ради замечу, что 27 никогда не ходил возле вокзала. а с остановки "гостиница барнаул" летом неоднократно уезжал и на 27 и на 58 и на 20 после 9 вечера.

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Гость

08:17:19 10-01-2024

Новосибирская электричка приходит в начале десятого вечером. Даже от "Мира" уехать невозможно. Нет никакого транспорта кроме 205-го. 40 минут стояли, потом на трамвае уехали. они как раз ходят как часы. 58-й ждали - он был на "трафике", но перед площадью Победы куда-то слился. А мороз как раз жахнул. Транспорт тот же, еще и не ходит.. цены выше.. Даже троллейбусов нет.. Он же тоже электротранспорт, как и трамваи..

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Гость

09:15:04 10-01-2024

Да после 8 часов ждешь по полчаса, а стоять на морозе при ветре. Вчера от Гуливера кое-как уехали.

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Старожил.

13:46:37 11-01-2024

Ждёте уважения к Барнаульцам от нынешней власти ? Похоже, что она просто провоцирует своё наплевательское отношение к ним накануне выборов Президента. Или ещё проще - "не в коня корм". Это не мЭрия, а "мЕрия". Жизнь барнаульцев резко изменилась в худшую сторону не только в отношении к ним на транспорте. Наверное, всегда так, когда у власти оказываются ставленники определённой кагорты лиц, с ещё большей властью.

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