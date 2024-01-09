Барнаульцы пожаловались на маршрутку с табличкой на скотче вместо стекла
С 1 января на маршруте стоимость проезда подняли до 35 рублей
09 января 2024, 15:46, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на маршрут № 77, где стоимость проезда повысили, а состояние транспорта вызывает вопросы. Об этом она рассказала Telegram-каналу amic.ru.
"В будний день после 19 часов на маршруте нет ни одного автобуса, так и сами автобусы в отвратительном состоянии: всегда грязные внутри и снаружи, в салоне накурено. С 1 января на маршруте стоимость проезда составляет 35 рублей", – отметила жительница.
В качестве примера она показала автобус, где вместо стекла вставили табличку.
"Я понимаю, что это частник. Но он же обслуживает городской маршрут, он перевозит людей. Администрация же имеет на них влияние, почему ничего не делается?" – возмущается женщина.
Ранее барнаульцы рассказали, что "падают в шок" от долгого ожидания троллейбуса № 1.
15:54:22 09-01-2024
Да плевать на вас хотела администрация вместе со всеми чиновниками!
16:48:35 09-01-2024
ЗАТО номер маршрута с счастливыми цифрами))))))))))))))))
12:51:24 10-01-2024
Гость (16:48:35 09-01-2024) ЗАТО номер маршрута с счастливыми цифрами))))))))))))))))... И идет он, со счастливыми цифирками, прямо до СИЗО)))
17:13:32 09-01-2024
77 маршрут вообще как хотят так и ездят. Вечером после 18.00 могут и небрать пасажиров и проехать 2 шт. Подряд.
18:23:41 09-01-2024
А тот, кто работает в городе не могут уехать уже после семи часов... Раньше такого не было...
06:10:46 10-01-2024
У кого нет авто, попробуйте уехать с вокзала в 21-00!.Ни зимой ни летом-только такси. Ни 50,58,27 ни ходит ничего. Хоть трамвай счас начал ходить после открытия моста.
07:48:09 10-01-2024
Гость (06:10:46 10-01-2024) У кого нет авто, попробуйте уехать с вокзала в 21-00!.Ни зим... справедливости ради замечу, что 27 никогда не ходил возле вокзала. а с остановки "гостиница барнаул" летом неоднократно уезжал и на 27 и на 58 и на 20 после 9 вечера.
08:17:19 10-01-2024
Новосибирская электричка приходит в начале десятого вечером. Даже от "Мира" уехать невозможно. Нет никакого транспорта кроме 205-го. 40 минут стояли, потом на трамвае уехали. они как раз ходят как часы. 58-й ждали - он был на "трафике", но перед площадью Победы куда-то слился. А мороз как раз жахнул. Транспорт тот же, еще и не ходит.. цены выше.. Даже троллейбусов нет.. Он же тоже электротранспорт, как и трамваи..
09:15:04 10-01-2024
Да после 8 часов ждешь по полчаса, а стоять на морозе при ветре. Вчера от Гуливера кое-как уехали.
13:46:37 11-01-2024
Ждёте уважения к Барнаульцам от нынешней власти ? Похоже, что она просто провоцирует своё наплевательское отношение к ним накануне выборов Президента. Или ещё проще - "не в коня корм". Это не мЭрия, а "мЕрия". Жизнь барнаульцев резко изменилась в худшую сторону не только в отношении к ним на транспорте. Наверное, всегда так, когда у власти оказываются ставленники определённой кагорты лиц, с ещё большей властью.