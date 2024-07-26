Чуйский тракт перекроют 26 июля из-за проезда военных колонн

Ограничение продлится больше двух часов

26 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Военная колонна / Фото: stat.mil.ru

В Алтайском крае 26 июля перекроют участок Чуйского тракта в связи с проездом военных колонн, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ограничение введут с 15:20 до 17:40 по маршруту граница Косихинского и Первомайского районов – Чуйский тракт – н.п. Косиха.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения военных могут быть изменены.