Чуйский тракт перекроют 26 июля из-за проезда военных колонн
Ограничение продлится больше двух часов
26 июля 2024, 12:00, ИА Амител
Военная колонна / Фото: stat.mil.ru
В Алтайском крае 26 июля перекроют участок Чуйского тракта в связи с проездом военных колонн, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Ограничение введут с 15:20 до 17:40 по маршруту граница Косихинского и Первомайского районов – Чуйский тракт – н.п. Косиха.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения военных могут быть изменены.
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