Алтайская ГАИ сократила запуск беспилотников на дорогах края
Жители края попросили Госавтоинспекцию ограничить использование дронов во время СВО
19 июля 2024, 14:00, Антон Дегтярев
Алтайская Госавтоинспекция ограничила запуск дронов на дорогах региона. Ведомству рекомендовали это сделать после жалоб от напуганных граждан. Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции Владислав Перцев на пресс-конференции 19 июля.
"Ранее мероприятия проводились, дроны выявляли правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С начала спецоперации мы маленько пользовались квадрокоптерами, потом люди стали обращаться, жаловаться. И в конце 2022-го – начале 2023 года в связи с СВО нам рекомендовано пока воздержаться от использования беспилотников на дорогах", – пояснил Владислав Перцев.
В начале 2024 года ГАИ всё-таки запускала дроны. Было проведено четыре целевых мероприятия, выявлено 30 нарушений, которые касались выезда на встречную полосу, рассказали в инспекции.
Остальные средства фиксирования нарушений сейчас работают, как и прежде, – нарушения выявляют камеры и инспекторы ГАИ. На дорогах края установлено 152 комплекса, которые фиксируют превышение скорости. Также в распоряжении Госавтоинспекции имеется 12 передвижных комплексов (они установлены на автомобилях и в движении фиксируют нарушение ПДД). Кстати, за последний год количество стационарных комплексов и мест их расположения увеличилось – Госавтоинспекция закупила более 50 единиц техники, рассказал Владислав Перцев.
Отметим, что всего на дорогах края в этом году зарегистрировано уже 1143 ДТП, что соответствует уровню прошлого года. Всего погибло 105 человек, как и в прошлом году. Раненых – 1529 человек.
Напомним, что в 2022 году amic.ru писал о том, как беспилотники помогают искать нарушителей. Решение об использовании дронов было принято только в 2021-м.
14:23:37 19-07-2024
Ну так и передайте их на СВО, там они пригодятся.
14:31:27 19-07-2024
Гость (14:23:37 19-07-2024) Ну так и передайте их на СВО, там они пригодятся.... Вместе с гаишниками передайте . Тут за них камеры работают .
15:57:39 19-07-2024
Гость (14:23:37 19-07-2024) Ну так и передайте их на СВО, там они пригодятся.... С языка сняли
22:33:41 19-07-2024
Гость (14:23:37 19-07-2024) Ну так и передайте их на СВО, там они пригодятся.... Хохлов штрафовать?
15:54:38 19-07-2024
Очень хорошее объяснение ...в ковычках ! Пусть народ гибнит ...из-за выезжантов на встречку !!! Кто ответит ... за это решение , те кто жаловался ?!
16:12:05 19-07-2024
Вот кстати не знаю как на трассе, а в городе бы не мешало летать на коптерах. Обочечников ловить милое дело. Или тех кто не соблюдает движение по полосам, в том числе выделенки
17:02:26 19-07-2024
Гость (16:12:05 19-07-2024) Вот кстати не знаю как на трассе, а в городе бы не мешало летать на коптерах. Обочечников ловить милое дело. Или тех кто не соблюдает движение по полосам, в том числе выделенки... Ага, и скидывать на голову обочечникам гранату или выстрел от РПГ-7 :-)
20:50:58 19-07-2024
Гость (17:02:26 19-07-2024) Ага, и скидывать на голову обочечникам гранату или выстрел о... это как расценивать, как экстремистское заявление? аккуратнее с высказываниями в общественных пространствах и СМИ!
17:23:34 19-07-2024
В ГАИ есть свой "план" по количеству нарушений.
Превышать который нерекомендовано.
А до количества "нарушителей" ГАИ ...
Нет у них нужды предупреждать ДТП
18:01:38 19-07-2024
Даже не стал читать полностью, какое ГАИ вы откуда. Много лет назад переименовали.
20:51:41 19-07-2024
почему ГАИ-то??? вы из какого века?
22:58:15 19-07-2024
Лея (20:51:41 19-07-2024) почему ГАИ-то??? вы из какого века?... Потому, что теперь снова ГАИ!
07:29:09 20-07-2024
Лея (20:51:41 19-07-2024) почему ГАИ-то??? вы из какого века?...
Браво, ты даже не стесняешься быть глупой! Новый тренд жителей Барнаула и АК! Молодцы!
20:22:12 24-07-2024
Гость (07:29:09 20-07-2024) Браво, ты даже не стесняешься быть глупой! Новый тренд ж... Почитайте законодательство РФ, а потом называйте всех глупыми.