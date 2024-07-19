Алтайская ГАИ сократила запуск беспилотников на дорогах края

Жители края попросили Госавтоинспекцию ограничить использование дронов во время СВО

19 июля 2024, 14:00, Антон Дегтярев

Беспилотник Госавтоинспекции / Фото: amic.ru

Алтайская Госавтоинспекция ограничила запуск дронов на дорогах региона. Ведомству рекомендовали это сделать после жалоб от напуганных граждан. Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции Владислав Перцев на пресс-конференции 19 июля.

"Ранее мероприятия проводились, дроны выявляли правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С начала спецоперации мы маленько пользовались квадрокоптерами, потом люди стали обращаться, жаловаться. И в конце 2022-го – начале 2023 года в связи с СВО нам рекомендовано пока воздержаться от использования беспилотников на дорогах", – пояснил Владислав Перцев.

В начале 2024 года ГАИ всё-таки запускала дроны. Было проведено четыре целевых мероприятия, выявлено 30 нарушений, которые касались выезда на встречную полосу, рассказали в инспекции.

Остальные средства фиксирования нарушений сейчас работают, как и прежде, – нарушения выявляют камеры и инспекторы ГАИ. На дорогах края установлено 152 комплекса, которые фиксируют превышение скорости. Также в распоряжении Госавтоинспекции имеется 12 передвижных комплексов (они установлены на автомобилях и в движении фиксируют нарушение ПДД). Кстати, за последний год количество стационарных комплексов и мест их расположения увеличилось – Госавтоинспекция закупила более 50 единиц техники, рассказал Владислав Перцев.

Отметим, что всего на дорогах края в этом году зарегистрировано уже 1143 ДТП, что соответствует уровню прошлого года. Всего погибло 105 человек, как и в прошлом году. Раненых – 1529 человек.

Напомним, что в 2022 году amic.ru писал о том, как беспилотники помогают искать нарушителей. Решение об использовании дронов было принято только в 2021-м.