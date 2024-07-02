Чуйский тракт перекроют в Алтайском крае из-за проезда военных колонн

Ограничение будет действовать вечером 2 июля

02 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае вечером 2 июля ограничат движение транспорта на участке Чуйского тракта из-за проезда военных колонн, сообщили в МВД региона.

Ограничения введут с 20:35 до 23:30 по маршруту: Новокраюшкино – штатная дорога – Озерки – Р-256 "Чуйский тракт" – Озерки (полевая позиция).

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.