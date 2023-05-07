Чуйский тракт. С тобой по пути. Загадки горы Пикет, на которой жили древние люди

В новом выпуске аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути" вы узнаете, что гора Пикет знаменита не только памятником Василию Шукшину

07 мая 2023, 09:26, ИА Амител

Не только имя Василия Шукшина прославило село Сростки. Гора Пикет, на которой стоит памятник Василию Макаровичу, хранит множество древних тайн.

В послеледниковый период, 30 тысяч лет до нашей эры, на горе жили древние охотники. Во времена скифов здесь стояла крепость-городище, которая спасала жителей от набегов кочевников. А ещё здесь находятся два крупных древних некрополя. Во время раскопок учёные обнаружили уникальные материалы и даже выделили отдельную археологическую культуру – сростинскую. По мнению археологов, представители этой культуры были очень искусные воины.

Об удивительном прошлом Пикета и поразительных находках учёных слушайте в выпуске аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути". Чтобы перейти к нему, нажмите на картинку.

https://www.izi.travel/ru/0ea5-chuyskiy-trakt-s-toboy-po-puti-audiospektakl/ru#33701752-b456-4da8-ab83-668d72215abb

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида.



При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался.



Вместе у нас получилось круто!Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.