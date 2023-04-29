Чуйский тракт. С тобой по пути. История лётчика Германа Титова, покорившего космос

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

29 апреля 2023, 07:25, ИА Амител

На 259-м километре Чуйского тракта расположено село Полковниково. Оно прославилось благодаря Герману Титову – второму космонавту планеты, совершившему орбитальный космический полёт. Уроженец Алтайского края в детстве даже не мечтал стать лётчиком-космонавтом, хотя любил часами смотреть на звёзды. Полёт Титова на корабле "Восток-2" длился 25 часов. За это время Герман 17 раз облетел вокруг Земли, преодолев 703 тысячи километров. На момент полёта Титову было всего лишь 25 лет. Он до сих пор – самый молодой из всех космонавтов, когда-либо побывавших на орбите.

Встречайте новый эпизод аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути" о нашем великом земляке. Чтобы послушать аудиогид, нажмите на картинку и вы попадёте на izi.TRAVEL, где выложен наш аудиогид.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.