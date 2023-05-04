Чуйский тракт. С тобой по пути. Легенда о том, как появилась своенравная река Катунь

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

04 мая 2023, 08:00, ИА Амител

Красивая горная река Катунь – неизменный и невероятно красивый спутник Чуйского тракта. Больше половины своего пути она бежит параллельно с дорогой, то приближаясь к ней, то отдаляясь. Так что во время путешествия у вас будет немало возможностей остановиться ненадолго, выйти на берег и послушать, как шумит своенравная река. Смельчаки даже окунаются в изумрудную воду: местные верят, что это приносит удачу. Но учтите, что вода в Катуни холодная.

Своё начало она берёт из ледника Геблера. По мере течения Катунь меняет свой нрав: ближе к месту слияния с Бией она из строптивой горной реки превращается в спокойную и величественную. О характере величественной реки сложено немало красивых легенд.

Главную из них вы можете послушать в эпизоде аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути". Для этого нажмите на картинку и вы попадёте на izi.TRAVEL, где выложен наш аудиогид.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида.



При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался.



Вместе у нас получилось круто!Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.