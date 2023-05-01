Чуйский тракт. С тобой по пути. Магический остров, у которого сливаются Бия и Катунь

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

01 мая 2023, 07:01, ИА Амител

Начало величественной Оби дают две красивые, бурные и своенравные реки – Бия и Катунь. Место, где они сливаются друг с другом, находится чуть в стороне от Чуйского тракта. Но не заехать туда – сродни преступлению. Два абсолютно разных водных потока – бирюзовый и молочный – перемешиваются постепенно.

Слияние Бии и Катуни происходит у острова Иконникова. Это место ещё в древние времена считали магическим. Здесь ставили святыни и поклонялись богам, а Николай Рерих писал, что остров станет местом финальной битвы Добра со Злом.

А о том, как слились Бия с Катунью, сложено немало легенд.

Главную и самую красивую из них вы можете узнать в выпуске нашего аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути". Чтобы послушать его, нажмите на картинку и вы попадёте на izi.TRAVEL, где выложен наш аудиогид.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида.



При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев.



Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!