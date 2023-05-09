Чуйский тракт. С тобой по пути. Уникальный алтайский рельеф, по которому изучали Марс

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

09 мая 2023, 07:50, ИА Амител

Может показаться, что участок степи неподалёку от села Платово совсем обычный. По обе стороны от дороги можно заметить ничем не примечательные холмы. Но на самом деле здешний природный рельеф – предмет интереса учёных со всего мира. А всё потому, что здесь находится Гигантская рябь течения. Земля здесь собрана складками, будто морская поверхность. Это – следы мощного потопа, который бушевал в этих местах тысячи лет назад.

Теперь исследователи активно изучают алтайскую рябь и благодаря этому даже делают выводы о том, как устроен Марс. А ещё на Алтае немало легенд о том, из-за чего случился потоп, оставивший Гигантскую рябь.

Узнать обо всём этом вы можете в эпизоде аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути". Для этого нажмите на картинку и вы попадёте на izi.TRAVEL, где выложен наш аудиогид.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида.



При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев.



Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!

Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.