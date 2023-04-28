Чуйский тракт. С тобой по пути. Чем удивит музей Рождественского в Косихе?

Слушайте второй выпуск аудиогида, созданного к 100-летию Чуйского тракта

28 апреля 2023, 16:24, ИА Амител

На 247-м километре Чуйского тракта расположено небольшое село Косиха. Здесь в 1932 году родился известный поэт Роберт Рождественский. Каждый год тысячи туристов приезжают в Косиху на музыкально-литературный фестиваль в его честь.

Почему стихи Рождественского знал каждый житель Советского Союза и какие удивительные экспонаты можно увидеть в его мемориальном музее? Узнаете во втором выпуске аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути".

Чтобы послушать аудиогид, нажмите на картинку и вы попадёте на izi.TRAVEL, где выложен наш аудиогид.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию того, как трасса получила статус дороги государственного значения. За год на сервисе izi.TRAVEL аудиогид послушали тысячи раз, а сколько там положительных откликов!



Многие наши читатели отправятся на майских праздниках или летом в Горный Алтай. Чтобы ваше путешествие было ещё интереснее, включайте наш аудиогид. Да и просто так слушайте аудиогид, он создан в формате мини-спектаклей и это очень интересно.

При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!В первом выпуске аудиогида рассказывается об истории дороги, которая помнит полчища гуннов и нашествия Золотой Орды. Послушать его можно здесь.