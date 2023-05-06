Чуйский тракт. С тобою по пути. Малая родина Василия Шукшина

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведет тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

06 мая 2023, 08:11, ИА Амител

Село Сростки сейчас известно на всю Россию. Это малая родина Василия Макаровича Шукшина, советского актера, кинорежиссера и писателя. Здесь он провел детство и юность, в Сростках же подглядел образы, которые запечатлел в своих книгах и фильмах. Сейчас в небольшое алтайское село приезжают тысячи гостей: здесь ежегодно проходит Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Какие ленты Шукшин снимал на Алтае, почему памятник Василию Макаровичу поставили на горе Пикет и чем гостей удивляют Сростки, рассказывает наш аудиогид.

Встречайте новый эпизод аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути". Чтобы послушать его, нажмите на картинку и вы попадёте на izi.TRAVEL, где выложен наш аудиогид.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При его создании редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!

Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.