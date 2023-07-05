ЧВК "Вагнер" признали террористической организацией

Резолюция призывает страны ОБСЕ использовать все инструменты для противодействия частной военной компании

05 июля 2023, 07:45, ИА Амител

ЧВК "Вагнер" / Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Парламентская ассамблея ОБСЕ резолюцией признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией, сообщает ТАСС.

Документ призывает страны ОБСЕ использовать все инструменты для противодействия частной военной компании, а также ужесточить международные нормы, определяющие ЧВК "Вагнер" и ее действия как террористические.

23 июня военные колонны "Вагнера" отправились на Москву. Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, владелец ЧВК Евгений Пригожин договорился с властями РФ о прекращении мятежа, остановке продвижения своих подразделений к Москве и их возвращении в места дислокации.

27 июня уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении Пригожина закрыли.