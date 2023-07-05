ЧВК "Вагнер" признали террористической организацией
Резолюция призывает страны ОБСЕ использовать все инструменты для противодействия частной военной компании
05 июля 2023, 07:45, ИА Амител
Парламентская ассамблея ОБСЕ резолюцией признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией, сообщает ТАСС.
Документ призывает страны ОБСЕ использовать все инструменты для противодействия частной военной компании, а также ужесточить международные нормы, определяющие ЧВК "Вагнер" и ее действия как террористические.
23 июня военные колонны "Вагнера" отправились на Москву. Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, владелец ЧВК Евгений Пригожин договорился с властями РФ о прекращении мятежа, остановке продвижения своих подразделений к Москве и их возвращении в места дислокации.
27 июня уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении Пригожина закрыли.
08:12:21 05-07-2023
Странно, а почему не признают террористическими французский "Иностранный легион", американские ЧВК "Academ " и MPRI, британскую G4S, международную CONSTELLIS? Или ,как обычно, потому, что мы - Россия? .
08:36:09 05-07-2023
Владимир В. (08:12:21 05-07-2023) Странно, а почему не признают террористическими французский ... Наверное, потому, что власти России до сих пор вместо отстаивания национальных интересов продолжают воровать у народа природные ресурсы и поставлять их "партнерам" по бросовым ценам на Запад. Никто не будет уважать слабых и глупых...
08:33:48 05-07-2023
Вагнер помимо всего освобождает Африку от англосаксонского и европейского ига и соответственно усиливает российское влияние на эту часть света. Посему ответка англосаксов не заставила себя ждать, тем более после того как музыканты не оправдали возложенные на них надежды по развязыванию гражданской войны в России. Паралельно наблюдаем как подвякивают Западу у нас в стране. Вместо этого надо искать и наказывать конкретных начальников/ чиновников виновных в подстрекательстве и саботаже. Бойцы Вагнера - это солдаты которые выполняют приказ и проливают кровь за Россию, в т.ч. на дальних подступах, где это не может делать армия.
10:07:49 05-07-2023
Гость (08:33:48 05-07-2023) Вагнер помимо всего освобождает Африку от англосаксонского и... В Африке он отрабатывает интересы отдельных россиян и свои собственные.
09:06:51 05-07-2023
Вагнера - это солдаты которые выполняют приказ и проливают кровь за Россию ***** А что если просто обустраивать страну, защищая свои собственные границы, и повышая уровень жизни населения так, чтобы к нам хотели бы мирно присоединиться все вокруг и даже дальше? А то ведь у нас пенсии у нищих стариков как однодневный заработок в странах Запада.
09:34:07 05-07-2023
Гость (09:06:51 05-07-2023) Вагнера - это солдаты которые выполняют приказ и проливают к... Там серьезный военный специалист-стратег писал. Они в мирном обустройстве не шарят.
09:49:40 05-07-2023
Гость (09:06:51 05-07-2023) Вагнера - это солдаты которые выполняют приказ и проливают к... Шестью руками "ЗА". Но мантры небу это хорошо, но надо реально смотреть на жизнь. Запад печатает деньги и платит своим богатым пенсионерам. "Наш" ЦБ обеспечивает это скупая западные облигации. Вспомните украденные 350млрд$. Что-то изменилось? Нет. Читаем: Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в марте 2023 года увеличился на $19,632 млрд, или на 3,4%, до $593,879 млрд. Т.е. по сегодняшнему курсу у нас почти 60трлн. руб за бугром! Это ДВА годовых федеральных бюджета страны! Так что наш пенсионер половину отдаёт своему западному брату. Так что банкстеры очень сильны, нельзя недооценивать их силу и возможности влияния. И война в т.ч. идёт чтобы эту ситуацию изменить в корне.
10:56:22 05-07-2023
Гость (09:06:51 05-07-2023) Вагнера - это солдаты которые выполняют приказ и проливают к... ...проливая кровь за Россию... спорный тезис за деньги они кровь проливают и за РФ и за Гондурас и за США...
13:02:35 05-07-2023
Реzидент (10:56:22 05-07-2023) ...проливая кровь за Россию... спорный тезис за деньги они кровь проливают и за РФ и за Гондурас и за США... Давай пруф где Вагнер за Гондурас или за США. Есть такое? Вагнер невозможно было покупить, кроме как отдельных личностей. Если бы можно было они бы не записывали его террористические организации. Вагнер можно только обмануть, и то не надолго, на полтора дня максимум.
09:38:34 05-07-2023
Ничего личного, просто бизнес. Патриотизм тут на втором или даже на третьем плане. Очень хороший знакомый, имея долги перед банками, по алиментам, не имея постоянной работы и не посещавший разного рода выборы, подписал контракт с Вагнером и сейчас находится в Мали. Шлёт довольные фотки, видео. Кормят, поят, хочешь спариваться с малийками - спаривайся. Денежки платят ему регулярно. При этом он свои долги перед семьей и банками закрывать не собирается и намерен продлевать контракт. Так что - просто бизнес.
10:22:37 05-07-2023
Вагнер, это миллиардер, кто-то верит в патриотизм миллиардеров.
13:24:37 05-07-2023
Гость (10:22:37 05-07-2023) Вагнер, это миллиардер, кто-то верит в патриотизм миллиардер... А почему нет?
11:36:09 05-07-2023
Оно конечно с дивана то видней....
13:10:39 05-07-2023
ОБСЕ, ФРС, ДАВОС, МВФ, и даже ООН лежат под США в позе рака так что на их резолюции ТЬФУ и растереть пускай они хоть зубы сточат от злости наша брала и все равно брать будет как говорил Глеб Жиглов
13:13:55 05-07-2023
Гость (13:10:39 05-07-2023) ОБСЕ, ФРС, ДАВОС, МВФ, и даже ООН лежат под США в позе рака ... Вообще-то он ЖЕглов.
21:32:36 06-07-2023
Хорошо бъет по их мордам. Боятся что в Мире этот инструмент музыканты и музыка очистят от безнравственной извращенной мерзости и нечисти МИР а Европу и подавно.