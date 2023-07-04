Власти Ростова оценили ущерб от мятежа Пригожина в 92,5 млн рублей
Большая часть средств уйдет на ремонт коммунальной спецтехники
04 июля 2023, 09:15, ИА Амител
ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону 24 июня / Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Ущерб Ростову-на-Дону от мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина составил 92,5 млн рублей, сообщил РБК глава администрации города Алексей Логвиненко.
По его словам, 63,7 млн рублей требуется для восстановления пяти единиц коммунальной спецтехники.
Еще в 28,8 млн рублей оценили дефекты стрелочных переводов трамвайных путей, 12 тыс. кв. м дорожного полотна и 210 кв. м. тротуарного покрытия.
Военная техника ЧВК "Вагнер" появилась в Ростове-на-Дону утром 24 июня, где, в частности, перекрыли проезд к штабу ЮВО. О том, как это было, можно посмотреть в фоторепортаже.
09:30:41 04-07-2023
У него денег много, пусть заплатит.
09:42:23 04-07-2023
А что власти Ростова не разогнали мятежников, как студентов-ботаников и недовольных бабушек?
10:20:38 04-07-2023
Как-то взяли и быстро записали все 25 тысяч бойцов в предатели. А ребята между прочим Артемовск освободили в результате многомесячных кровопролитных боев. Не думаю что они такие тупые что вдруг поехали совершать госпереворот в стране за которую неделю назад кровь проливали. Просто так поехали? Против всей армии и силовиков? Тупо на самоубийство? Не думаю. Пусть расследуют причины марша и найдут тех кто им что-то наобещал и накажут тех кто первым открыл огонь на поражение.
11:12:25 04-07-2023
Гость (10:20:38 04-07-2023) Как-то взяли и быстро записали все 25 тысяч бойцов в предате... Пригожинские тролли ещё не закрыли свою фабрику.
12:17:39 04-07-2023
Гость (10:20:38 04-07-2023) Как-то взяли и быстро записали все 25 тысяч бойцов в предате... Их заслуги никто не оспаривает, Все им очень благодарны за Артемовск. И когда пошли на Москву - они просто выполняли приказ своего руководителя Пригожина. Из 25 тысяч пошли только 8 тысяч. Да и те стали причиной гибели своих же русских летчиков. Вагнеры - молодцы. Пригожин их использовал в своих интересах - он предатель.
10:26:40 04-07-2023
Это вам не студентов по автозакам грузить. Вот пусть администрация президента и восстанавливает, сколько приписок ни кто не проверял?
10:35:14 04-07-2023
Дорогой цирк
10:35:28 04-07-2023
Гость (10:26:40 04-07-2023) Это вам не студентов по автозакам грузить. Вот пусть админис... Проверяли, приписали еще 22 млн.