Власти Ростова оценили ущерб от мятежа Пригожина в 92,5 млн рублей

Большая часть средств уйдет на ремонт коммунальной спецтехники

04 июля 2023, 09:15, ИА Амител

ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону 24 июня / Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Ущерб Ростову-на-Дону от мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина составил 92,5 млн рублей, сообщил РБК глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, 63,7 млн рублей требуется для восстановления пяти единиц коммунальной спецтехники.

Еще в 28,8 млн рублей оценили дефекты стрелочных переводов трамвайных путей, 12 тыс. кв. м дорожного полотна и 210 кв. м. тротуарного покрытия.

Военная техника ЧВК "Вагнер" появилась в Ростове-на-Дону утром 24 июня, где, в частности, перекрыли проезд к штабу ЮВО. О том, как это было, можно посмотреть в фоторепортаже.