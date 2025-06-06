ЧВК "Вагнер" завершила свою миссию в Мали и покидает страну
В организации заявили, что бойцы ЧВК "уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население"
06 июня 2025, 20:45, ИА Амител
Военная разгрузка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
ЧВК "Вагнер" сообщила о завершении основной миссии в Мали. Соответствующее заявление группы опубликовано в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера".
"Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население… И выполнили главную задачу – все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена", – говорится в сообщении.
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