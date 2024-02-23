Ни шагу назад. Представитель ЧВК "Вагнер" о завербованных бойцах и что с ними сейчас

Представитель ЧВК "Вагнер" в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Кузнецов рассказал, существует ли сейчас ЧВК "Вагнер", сколько заключенных от Алтая поехало на СВО и не планируют ли вагнеровцев снова отправить на Украину

23 февраля 2024, 07:45, Антон Дегтярев

Сергей Кузнецов / Фото: Екатерина Смолихина

О ЧВК "Вагнер" ходило и ходит много противоречивых слухов. Долгое время она была окутана завесой секретности, а ее бойцы в основном выполняли разные задачи за рубежом. Два года назад ЧВК приняла участие в спецоперации на Украине. Вагнеровцы брали Соледар и Бахмут и находились на СВО до июня 2023 года, когда случился марш Евгения Пригожина на Москву. После гибели руководства ЧВК отношение к вагнеровцам в обществе было противоречивым. Представитель ЧВК "Вагнер" в Алтайском крае и Республике Алтай, руководитель барнаульского "Центра специальной подготовки" Сергей Кузнецов рассказал, как сейчас работает ЧВК, где находятся бойцы и могут ли вернуться на украинский фронт. Также он сообщил, сколько заключенных подписали контракт с ЧВК "Вагнер" на Алтае.

Справка: О существовании ЧВК "Вагнер" стало известно в 2014 году. Компания действовала на территории Украины, в Сирии и в Африке. Руководителями компании были бизнесмен Евгений Пригожин и его правая рука, бывший офицер спецназа ГРУ и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Вагнеровцы участвовали, например, в освобождении Пальмиры. Названа ЧВК в честь немецкого композитора Рихарда Вагнера, фамилию которого в качестве позывного использовал Уткин. Благодаря Вагнеру солдаты ЧВК получили прозвище "музыканты" или "оркестр". В начале 2022 года ЧВК участвовала в спецоперации на Украине. После вооруженного выступления Пригожина 23-24 июня силы "Вагнера" ушли в Белоруссию и Африку, а многие из оставшихся в России бойцов подписали контракты с ВС РФ. Через два месяца после марша на Москву Пригожин и Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области.

"Тысяча заключенных с двух Алтаев ушли на фронт"

– Как и когда на Алтае появилась ЧВК "Вагнер"? И как лично вы оказались в ЧВК?

– Формально я в "Вагнере" третий год. Меня там хорошо знали, потому что в ЧВК у меня давно работают два сына и много друзей. Я часто рекомендовал своим ученикам и товарищам ехать в эту компанию. Тогда еще она была закрытая, о ней мало кто знал. Это было еще до 2020-х годов.

Потом началась спецоперация. В конце февраля – в марте 2022 года на нее пригласили "вагнеров". Руководство ЧВК решило кратно увеличить личный состав и для этого стали создавать региональные филиалы. В каждом регионе был свой представитель. На эту должность старались искать ветеранов – грамотных, образованных, которые могли бы правильно вести себя с личным составом, проводить набор и сотрудничать с властями.

В Алтайском крае вспомнили обо мне. Сказали: "Ты много людей направил, предоставь о себе данные, мы рассмотрим кандидатуру". Я отправил анкету – у меня первое образование педагогические, второе – юридическое, большой опыт организационной работы, на пенсию ушел, человек свободный – почему нет? И вот с весны 2022 года я работаю региональным представителем.

– И сколько новобранцев из Алтайского края и Республики Алтай вам удалось набрать?

– Всего я собеседовал около трех тысяч человек. Это и из Алтайского края, и Республики Алтай. Из них около 600 парней в итоге попали в ЧВК. Это те, кто шел через меня. Но примерно столько же человек напрямую звонили в наш штаб, минуя региональные представительства. То есть, получается, что от двух Алтаев в "Вагнер" вступили от одной до полутора тысяч человек. Плюс приблизительно тысяча алтайских заключенных попали в ЧВК из колоний по проекту "К". Итого, по моим подсчетам, с Алтая в "Вагнер" попало от 2 до 2,5 тысячи человек.

Каски ЧВК "Вагнер" / Фото: Екатерина Смолихина

– Если говорить о заключенных, то насколько эффективной оказалась практика привлекать их? И многих интересует, как часто возвращаются к криминалу эти люди?

– Как я уже сказал, около тысячи заключенных с двух Алтаев ушло на фронт. Это сложная категория со сложной судьбой. Но пройдя горнило "Вагнера", люди преображаются. У обычных заключенных, отсидевших полные сроки, рецидив преступлений – не менее 10%. А из тех, кто прошел через "Вагнер", – максимум процента полтора. У нас товарищи из этой категории, вернувшись, хулиганили "по пьянке" и все.

Мы стараемся помогать им, поддерживать, направлять в нужное русло, чтобы они не начали чем-то плохим заниматься. Ребята нормальные, они общаются, держатся дружно. В ЧВК "Вагнер" они увидели братство, нашли братьев. Они ценят то, что снова стали достойными членами общества и к ним снова относятся как к людям. А если бы они в ЧВК не пошли, то остались бы зэками с искалеченной психикой и творили бы непонятно что. А тут они оказались крайне эффективными, приказы выполняли беспрекословно – социальный эксперимент был фантастический. Они пустили свою криминальную агрессию и таланты в полезное для страны русло.

Кстати, в Минобороны наш опыт переняли. Из колонии ФСИН с конца 2022 года ведомство по программе "Шторм Z" по вагнеровскому принципу набирает отряды заключенных. С ними также заключается контракт с помилованием. Этот алгоритм переняли именно потому, что он показал свою эффективность.

Кабинет Сергея Кузнецова / Фото: Екатерина Смолихина

"Тут все по-человечески"

– А как вообще проходила подготовка бойцов "Вагнера"? Я читал, что это было в специальных центрах и значительно отличалось от того, как проходят занятия с солдатами в обычной российской армии.

– Наше руководство вкладывало в бойцов идеологию: честь, Родина, отвага, кровь и справедливость – то, что близко русскому человеку. Эти слова есть и на нашей эмблеме. Добавьте к этому жесточайшую дисциплину и хорошую предвоенную подготовку. Были созданы методики ускоренной подготовки, когда за 21 день боец проходит то, что в армии и за год не давали. Я сам проходил это. Боевая работа идет 12 часов в день. Спали мы четыре с половиной часа, и все высыпались, были на "бодрячке". Прекрасное питание, великолепная учебно-материальная база, огромный полигон – более 100 гектаров с различными тактическими городками. Каждые три недели оттуда выпускались 2,5 тысячи бойцов.

За основу взяты лучшие мировые методики подготовки английского и американского спецназа, лучший отечественный опыт, и все это модернизировали. Учили стрелять из оружия разных видов, делали "обкатку" минометами, танками, проводили психологическую подготовку. Убрали лишнюю бюрократию. Когда я пришел на подготовку, увидел, что тут отношение к любому бойцу как к равному. Неважно, кто перед тобой: бывший заключенный, гражданский человек или офицер полиции.

Благодаря такой суровой подготовке "вагнеры" беспрекословно выполняли крайне сложные задачи на украинском фронте. Например, тут разговаривал с парнем, их 30 человек пустили на штурм населенного пункта, взвод, в живых осталось двое. Он говорит: "Это нормально. Нам поставлена задача – мы выполняем. Ни шагу назад". Вот что дает правильная идеология.

– А зачем вам нужно было проходить эту подготовку? Вы собирались на фронт?

– По возрасту для боевых действий я уже не подходил. Мне нужно было изнутри увидеть систему, знать методики, нюансы, особенности вагнеровской подготовки. Отправлять воевать парней, когда сам даже учебу не прошел, – так делать нельзя. Я все это увидел и был потрясен.

Сергей Кузнецов / Фото: Екатерина Смолихина

"Гибель Пригожина – дело рук французской и английской разведок"

– После июня 2023 года, когда произошел марш Пригожина на Москву, вагнеровцев называли мятежниками. Писали, что правоохранители приходили в "Вагнер-центры". А вас здесь это как-то коснулось?

– Правоохранительные органы тогда очень основательно, но корректно проверили нашу деятельность – это их долг. Они с пониманием отнеслись к нашей работе. И до сих пор они нас курируют, осуществляют контроль. Но это нормально – столько ребят пассионарных и с боевым опытом. В любом государстве такой контроль должен быть. Мы претензий не имеем.

– О гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина ходит очень много слухов. Многие считают, что катастрофа самолета была не случайной. А что вы думаете?

– Считаю, что гибель нашего руководства – дело рук французской и английской разведок. Предположительно, это было связано с Африкой: "Вагнер" планировал закрыть все неоколониальные тенденции в Африке, и Запад бы тогда потерял колоссальные природные ресурсы, которые он столетиями там грабил. Особенно сильно пострадала бы Франция, которая бы лишилась урана, алмазов, золота, нефти и газа на миллионы долларов. Соответственно, нужно было лишить "вагнеров" головы. Но мы до сих пор верим, что Евгений Викторович жив, надеемся, что среди хуситов или где-нибудь в Техасе замелькают знакомые лица.

– А вы сами были лично знакомы с Пригожиным?

– Нет, я, к сожалению, с ним так и не познакомился. Когда я был в лагере подготовки, он только раз приезжал на ночные стрельбы, но с нашим отрядом не пересекся.

Мемориал в память о Пригожине и Уткине в офисе Сергея Кузнецова / Фото: Екатерина Смолихина

– После июня 2023 года ваша работа по набору бойцов прекратилась? Чем вы сейчас занимаетесь?

– Да. Набор после июня был остановлен полностью. ЧВК "Вагнер" начала выводить солдат с линии боевого столкновения на Украине.

И региональные представители стали заниматься социальной реабилитацией вернувшихся с фронта бойцов, коммуникацией с властными структурами, здравоохранения, с социальными службами, работодателями и прочее. Наша задача теперь – в реабилитации, лечении раненых ребят, их социализации и трудоустройстве, интеграции их в гражданскую жизнь.

– То есть ЧВК "Вагнер" как структура еще существует?

– Да. "Вагнер" получил новый статус в Белоруссии. Белорусы пошли на это, рассчитывая, что "Вагнер" поддержит их в боевых операциях на случай эскалации, а также поможет с тактико-специальной переподготовкой белорусской армии. Этим наши бойцы сейчас и занимаются. Там есть ребята и из Алтайского края. Часть наших уехали в Африку и там обеспечивают интересы российского государства, бизнеса и безопасность африканских стран. Есть в России наша штаб-квартира, мы с ней сотрудничаем, получаем инструкции, помощь серьезную, восстанавливаемся, как феникс из пепла. Возглавляет ЧВК "Вагнер" сейчас сын Евгения Пригожина – Павел, а наши командиры ведут непосредственно работу по разным направлениям.

Сергей Кузнецов / Фото: Екатерина Смолихина

"Бойцам отказывали в лечении"

– Вы сказали, что сейчас занимаетесь в основном реабилитацией вернувшихся бойцов. Слышал, что с этим возникали какие-то сложности?

– До марша на Москву наших ребят отлично лечили, но когда прервали дотации из бюджета (а основные деньги мы получали из государственного бюджета), госпитали расторгли договоры, и бойцам отказывали в лечении. Порой приходилось лично договариваться о лечении, о реабилитации, это было очень трудно. На личной основе нам помогали многие главврачи госпиталей и других медучреждений. Помогали и частные клиники – кто-то делал большие скидки, а кто-то вообще бесплатно принимал ребят.

Кроме того, были и остаются трудности с тем, что в госпиталях бойцы ЧВК "Вагнер" проходили засекреченными, по номерам жетонов и позывным. Чтобы обратиться в Социальный фонд России как раненому за выплатой, нужен эпикриз, то есть итоговое медицинское описание с данными о человеке и его ранении. Но когда солдаты начали приезжать, и в эпикризах были только шифры и номера, "социальщики" сказали: "Вы получите выплаты за ранения, когда в эпикризах будут паспортные данные, а только с позывными и номерами жетонов мы вам ничего не дадим". Мы написали запрос в госпитали Луганска и Донецка. И там сказали: "Вы что, офигели? Кто вам будет переписывать эти эпикризы. Мы и так шьем, лечим раненых, еще докторов посадить переписывать эту кучу бумаг заново?" Но мы нашли простое решение: наша компания может дать справку, что такой-то позывной номер принадлежит такому-то бойцу. Прилагается справка к эпикризу, и все. Думаю, вскоре эта проблема решится.

– Открывшийся в конце мая 2023 года фонд "Защитники Отечества" как-то вам помогает?

– Да, мы получили очень большую помощь. Они включились в работу и начали оказывать содействие нашим ребятам. До появления фонда у меня в день было не менее 50 звонков – приходилось крутиться, искать варианты решения. После того как работа фонда наладилась, если в день звонят 5-10 человек – это уже хорошо. Сейчас мы результативно работаем совместно с фондом, нашим ветеранам с ранениями рассылаем информацию, говорим ребятам: "Придите туда, сделайте то-то, не оставляйте это на потом, если у вас были контузии, это серьезно. Госпиталь ветеранов войн готов принять, у них есть свободные койки. Для этого надо сделать это и это". Порой приходится буквально толкать бойцов на лечение.

Кроме того, фонд помогает трудоустраивать бывших "вагнеров". К ним можно прийти, узнать о вакансиях и найти работу. Многие идут в государственные и муниципальные структуры. Кто-то старается открыть свое дело.

Вывеска на двери алтайского представителя ЧВК "Вагнер" / Фото: Екатерина Смолихина

"Людям что, умирать?"

– Знаю, что были проблемы с выдачей вагнеровцам удостоверений ветеранов боевых действий. Этот вопрос сейчас решен?

– Существует некая бюрократическая процедура: мы предоставляем все документы фонду "Защитники Отечества", пишем запрос, где указываем, с какого по какое число боец воевал, какие награды есть, просим предоставить ему статус ветерана и соответствующее удостоверение. Фонд направляет документы в Минобороны. Министерство рассматривает обращение, проверяет его. Это нескоро делается. Нам говорят, что немного сотрудников, которые занимаются вопросами ЧВК, что непросто проверить каждого кандидата, а вдруг кто-то просто так захочет воспользоваться ветеранской льготой в четыре тысячи рублей.

В общем, процесс пока затянут. В России сейчас всего лишь около тысячи "вагнеров" получили эти удостоверения почти из 100 тысяч воевавших. В Алтайском крае, по моим данным, не набирается и 10 полученных удостоверений. Но и это для нас невероятное и радостное событие, буквально праздник.

– А зачем вообще нужно удостоверение ветерана?

– Например, чтобы получить нормальное лечение. Чтобы получить реабилитацию и попасть в госпиталь ветеранов, каждый бывший раненый сначала должен прийти в свою районную поликлинику, встать на учет там как ветеран СВО, предоставив удостоверение, далее его направляют к терапевту, он определяет, что лечить и куда направить человека – в госпиталь ветеранов или иное медучреждение.

Но загвоздка в том, что каждый ветеран боевых действий должен принести в поликлинику удостоверение. А его нет. Наша компания дает пока только справку, что этот человек воевал. И вся поликлиника отвечает на это: "Ничего не знаем, покажите удостоверение, у нас порядок такой". Приходится звонить в госпиталь, просить помочь, госпиталь звонит в поликлинику, ругается, просит войти в положение. Ветеранские удостоверения дадут, может, через полгода. А эти полгода человек как будет? Справки достаточно – действуйте, коллеги.

Огромная просьба к алтайскому Минздраву: поставьте в известность всех главных врачей и руководителей поликлиник, чтобы они принимали ветеранов СВО просто со справками об участии. Ведь сотни требуют лечения. Им что, умирать? Это важная проблема, и решать ее нужно на уровне Министерства здравоохранения. Пусть распоряжение пишут по поликлиникам. Госпиталь готов принять бойцов, но он не имеет права этого делать без направления из районной поликлиники. Если это не будет решено, мы будем вынуждены принять иные, законные меры для решения этого вопроса.

– Поясните, удостоверение ветерана боевых действий фактически приравнивает вагнеровца к участнику СВО от Минобороны?

– По закону участником боевых действий становится любой участник добровольных формирований либо сотрудник Минобороны. Удостоверение подтверждает статус, и тогда человек имеет льготы на "коммуналку", лечение, на выплату ежемесячно четырех тысяч рублей. Члены семьи бойца тоже могут иметь льготы: по питанию в школе, по зачислению в детский сад и так далее. Удостоверение члена семьи погибшего получают в военкоматах, там еще более или менее работа идет.

Интервью с главой алтайского представительства ЧВК "Вагнер" Сергеем Кузнецовым / Фото: Екатерина Смолихина

Назад, на фронт

– Есть ли вероятность, что вагнеровцы вернутся на украинский фронт?

– Есть все предпосылки в ближайшее время вернуться на Украину. У нас есть 40-50 тысяч сидящих здесь отлично подготовленных парней. При необходимости можно их и за три дня собрать.

Первые месяцы после событий лета 2023 года "вагнеров" почти не брали никуда, они были в подвешенном состоянии, но хотели вернуться воевать.

– Правильно я понимаю, что сейчас вагнеровцы заключают контракт с Росгвардией, чтобы вернуться на украинский фронт?

– Сегодня значительная часть "вагнеров" ожидает сотрудничества с Росгвардией, потому что у нас нет по закону права создавать в России ЧВК. "Вагнер" когда-то был юридически создан за рубежом. И единственный вариант сейчас – попасть под закон о добровольческих военизированных формированиях. Но и они обязаны формироваться при государственных структурах. Теперь и Росгвардия может создать такую организацию. Она дала нам полигон под Ростовом. Мы оборудовали там тренировочную базу и готовы принимать людей, тренировать и отправлять на фронт.

Однако вот уже почти семь месяцев идут какие-то согласования. Но нам сказали, что первый добровольческий корпус Росгвардии, состоящий из "вагнеров", вот-вот должен отправиться на Украину. В корпусе должно быть несколько тысяч человек. Но надо создавать не один корпус, а много, чтобы все вернувшиеся "вагнеры" шли воевать. Зачем брать мобилизованных, когда есть профессионалы, готовые жизнь отдать за Родину?

Интервью с главой алтайского представительства ЧВК "Вагнер" Сергеем Кузнецовым / Фото: Екатерина Смолихина

– Вы говорите, что люди хотят вернуться на фронт. Почему это происходит? Ведь там каждый день можно погибнуть.

– "Вагнер" завораживает. Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин – гениальные люди. Бойцы впитали в себя идеи "Вагнера". Вернувшись с фронта, они сталкиваются с грязью и цинизмом: на "гражданке" идут "голые вечеринки", показывают паскудные фильмы, с телевизора льется вранье, общество не понимает, что идет страшная битва за выживание, что солдаты на фронте находятся по колено в грязи, мерзнут, умирают, идут на смерть... И солдаты говорят: "Хотим обратно. На фронте все ясно и понятно, там чистые люди. Чище, чем на войне, людей и отношений не бывает".

Конечно, есть и финансовый вопрос. Зарплату от 240 тысяч рублей в нашем регионе только топ-менеджеры получают. А эти должности нашим бойцам и не светят. Поэтому ребята и едут опять воевать – семьи-то надо кормить. Но идеология все-таки занимает первостепенное значение. Ведь им хочется соответствовать своим идеалам и быть примером для своих детей.