Цифровая революция в ипотечном кредитовании: Банк ДОМ.РФ привлекает 10 тысяч семей

Спрос на цифровую ипотеку растет

17 июня 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: ДОМ.РФ

С начала 2023 года свыше 10 тысяч семей воспользовались цифровой ипотекой, предоставляемой Банком ДОМ.РФ. Это более 60% от общего объема выданных кредитов. Интересно, что все документы при оформлении ипотеки были подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Регионы-лидеры

Наибольшей популярностью удаленный канал оформления кредитов пользовался в Москве (рост в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом), Краснодаре (в два раза), Екатеринбурге (+10%), Санкт-Петербурге (-8%) и Нижнем Новгороде (в два раза).

Кроме того, в десятке лидеров также значатся Ростов-на-Дону (с ростом в два раза), Красноярск (+20%), Тюмень (-6%), Казань (+10%) и Владивосток (+18%).

Чем это удобно

Вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов отметил, что общий объем электронно выданных жилищных кредитов с начала года составил примерно 50 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель предыдущего года в полтора раза. Банк ДОМ.РФ планирует продолжить развитие цифровой ипотеки и довести до конца года ее долю до 90%. Такой подход к оформлению ипотечных кредитов не только удобен и экономит время, но и позволяет оптимизировать бизнес-процессы и сократить операционные расходы банка, что в конечном итоге влияет на стоимость ипотеки.

Кроме того, он подчеркнул, что повышение финансовой грамотности населения способствует распространению цифровых и удаленных форматов оказания услуг. Люди стали больше доверять дистанционному обслуживанию и готовы удаленно проводить крупные значимые сделки, в том числе с недвижимостью. Особенно четко данная тенденция прослеживается в крупных городах – на Москву, например, приходится половина сделок, проведенных без посещения офиса.

Чаще всего цифровой ипотекой пользовались семьи с детьми – на программу "Семейная ипотека" пришлось 38%. По "Льготной ипотеке на новостройки" проведено 20% сделок, еще 14% – по рыночной программе на первичном рынке без господдержки. Далее идут программа для ИТ-специалистов (13%) и покупка вторичного жилья (11%). По программе "Дальневосточная ипотека" оформлено 4%.